網友發布「我要顛覆賴政府」是內亂罪？ 法務部長：單純主張

近期有陸配涉鼓吹武統言論引發議論，立法院司法及法制委員會今報告「國家介入特定政治言論的法律邊界」其中召委吳宗憲提問，有人在網路上發布「我要顛覆賴政府」有無成立內亂罪？法務部長鄭銘謙指出，「這是單純的一個主張而已」吳宗憲認為，鼓吹戰爭言論等與公益有關，希望法務部提供相關會議記錄。

立委吳宗憲質詢，這段時間受夠不明的網軍對發言斷章取義，發言不針對個案，不用個案回答，有侵害的外來武力都會反抗、譴責。

吳宗憲問，有人在網路上發布「我要顛覆賴政府」有無成立內亂罪？鄭銘謙指出，「這是單純的一個主張而已」吳宗憲說那就是沒有成立內亂罪，很多言論不被主流民意所接受，但違不違法是另一個層次，言論自由的界線在哪裡很重要。

吳宗憲再問，我國目前有沒有規範鼓吹戰爭罪？鄭銘謙指出，「現行法有可能涉及鼓吹戰爭罪、仇恨言論如刑法100、101、103、309、310、153條」。吳宗憲指出目前我國沒有鼓吹戰爭罪，公民與政治權利國際公約第20條「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止」國家還沒完成立法，沒辦法說民眾違法。

法務部去年4月2日召開刑法研究修正小組會議，研商仇恨性言論、鼓吹戰爭性言論是否論設處罰規定。吳宗憲認為，此議題與公益有關，希望法務部能提供會議記錄。

立委莊瑞雄今問言論自由跟國安發生衝突時，司法體系如何審查？標準是什麼？社會上碰到的問題是主張統一看起來是言論自由，但講武力恫嚇、煽動戰爭，這還是單純的言論自由嗎？

鄭銘謙指出，釋字445、644有畫出界線，有明顯、立即危險原則，最高法院台上字3695號刑事判決同樣揭示原則，「是否明確立法定義，會納入修法參考」

莊瑞雄建議，針對「鼓吹戰爭宣傳」訂定明確法律規範，如沒有講清出扯到國安，對老百姓會有寒蟬效應，不能留下模糊空間，法務部、司法院是否應該強化法律明確定，避免行政機關過度解釋？

行政訴訟及懲戒廳長程怡怡回答，大法官已明確指出，不是所有言論都受到保障，可以用法律加以限制，但要符合比例原則和明確性原則，司法院尊重主管機關立法決定，及立法院立法自由。莊瑞雄指出，法律沒有明確，沒完沒了，期許法務部、司法院，推動制度改革。鄭銘謙回答，將當成修法參考。