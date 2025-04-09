駕照被吊銷10年 台中男無照闖紅燈撞死老婦 判關1年

台中劉姓男子汽車駕照被吊銷已10年，他卻無照開車上路清晨闖紅燈，高速撞擊徒步走行人穿越道的楊姓老婦，害對方住院多日仍身亡；法院以劉多項違規、過失情節嚴重，雖當庭和被害家屬道歉仍未和解，依加重後過失致死罪判他1年，可上訴。

檢警調查，劉男（45歲）2024年10月28日早上6點多開車經豐原區中正路，行經與中山路交叉口時闖紅燈，還沒有減速、禮讓行人，當場撞上徒步走在行人穿越道的楊姓老婦。

楊婦遭猛烈撞擊腦部重創、顏面骨折，全身也有多處重傷送院，但急救至11月5日仍不治；劉男案發當下也向到場警方自首。

檢方訊時，劉坦承不諱，有道路交通事故調查、現場監視器影像可佐，檢方偵結依過失致死罪嫌起訴他。

台中地院審理時發現，劉男的汽車駕照早已於2014年10月19日被吊銷，至今都沒再考領駕照，案發當天是無照駕車撞死人。

中院說，檢方僅認劉男涉嫌過失致死，而為論列道路交通管理處罰條例第86條第1項第2款、第5款，有關他無照駕車、未禮讓行人部分，不符法律規定，因此變更起訴法條。

中院指出，劉男無照上路，此舉已升高交通事故風險，且他闖紅燈撞死行人，行為又具備多種加重情形，過失情節重大，應依道交條例加重其刑，但考量他犯自首，應依法減刑。