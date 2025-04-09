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影／台中警用「半夜女鬼招手」當地獄哏 提醒用路人別酒駕

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

今年3月間台中市發生洗車工無照酒駕，撞死醫大生的事故，台中市警局展開酒駕執法作為，近日台中市警局利用「女鬼半夜招手」作為影片的地獄哏，提醒駕駛遇到警方攔查酒駕，必需停車受檢，也不要酒駕，以免受罰，該影音時長26秒，未來將台中市各大酒店、KTV等場所播放。

台中市警局交通大隊表示，該支影片是由同仁製作，從劇本構想、導演、剪接後製等均由員警擔綱，影片以「半夜女鬼招手」的鄉野鬼故事作為吸睛的主題，提醒用路人「喝酒不開車」、「指定駕駛」交通安全觀念，希望能達宣導效果最大化。

台中市交大指出，國人痛惡酒駕，市警局每月也規畫取締酒駕勤務6至8次，去年、前年的取締量能都是六都第一，統計今年迄今，酒駕事故造成3人死亡、288人受傷，與去年同期相比，已死亡減少4人，受傷減少74人（降幅20.4%），顯現防制酒駕已有顯著成效。

另外為強化執法能量，今年1月至4月8日，已取締酒後駕車專案勤務計34次、取締1471件。去年已執行防制酒後駕車勤務計272次，包含連續3天專案9次、警政署頒12次、市警局頒69次，以及各分局自辦182次，使用警力5萬5870人次，顯見對酒駕執法重視。

台中市交大表示，除製播防制酒駕宣導短影音外，另也設計多張「酒後找代駕」宣導海報，都會在轄內酒店、餐廳、KTV、小吃店等易飲酒場所播放、張貼，以宣導酒後找代駕、酒後不開車政策，期望透過密集性的宣導，有效加深民眾交通安全觀念。

台中市警局長李文章說，強力執法、違規取締都只是手段，最終目的仍是為保障市民交通安全。酒後駕駛不僅危害自身安全，更可能對他人造成無法挽回的悲劇，將會持續透過執法及宣導，貫徹市長「全民拒酒駕」政策，以提供市民安全交通環境。

台中市警局拍攝創意短影音，向用路人宣導喝酒不開車的觀念。圖／台中市警局提供
台中市警局拍攝創意短影音，向用路人宣導喝酒不開車的觀念。圖／台中市警局提供
台中市警局拍攝創意短影音、製作宣傳海報，向用路人宣導喝酒不開車、指定駕駛的觀念。圖／台中市警局提供
台中市警局拍攝創意短影音、製作宣傳海報，向用路人宣導喝酒不開車、指定駕駛的觀念。圖／台中市警局提供
台中市警局拍攝創意短影音、製作宣傳海報，在各大酒店、KTV播放、張貼，宣導喝酒不開車、指定駕駛的觀念。圖／台中市警局提供
台中市警局拍攝創意短影音、製作宣傳海報，在各大酒店、KTV播放、張貼，宣導喝酒不開車、指定駕駛的觀念。圖／台中市警局提供

台中市 影片 酒駕

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