台南市大型車去年造成26人死亡 交警走進水泥公司對司機宣講

台南市交通警察大隊統計，去年大型車死亡車禍事故共造成26人死亡，有鑑於水泥車車身體積龐大、視野有限，轉彎時尤其容易忽略右前輪死角，交通警察大隊講師今天走進台灣水泥公司，與第一線水泥車司機面對面溝通宣講，呼籲「安全駕駛」的重要性。

交大說明，為強化大型車駕駛交通安全意識，降低事故風險，交大講師前往台灣水泥公司，針對「視野死角」、「內輪差」、「疲勞駕駛」、「毒駕、酒駕」四大風險做重點宣講；以實際案例為引，說明水泥車於轉彎、變換車道、煞車距離等情境中的風險。

交大提醒，疲勞駕駛是職業駕駛的隱形殺手，長時間駕駛會影響判斷與反應能力，建議駕駛人每4小時，至少起身休息15分鐘；研究顯示若開車過程中出現視覺模糊、反應遲鈍、注意力無法集中，發生車禍機率將提升至10至15倍。