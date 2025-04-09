疑代清垃圾涉圖利 嘉市環保局前科長5萬交保
嘉義地檢署昨天指揮搜索嘉市環保局包括清潔隊等5處，並傳喚環保局人員、里長等共8人至調查站偵訊，檢方漏夜訊後，環保局廢管科李姓前科長5萬元交保，其他人請回。
檢調接獲檢舉，市環保局清潔隊被檢舉在2022年將事業廢棄物依一般家庭廢棄物清運，沒有收取每車約6千元處理費用，經蒐證，檢方指揮調查官搜索清潔隊等5處，帶回8人訊問，當中還有里長。
檢方表示，當時某公司裝修工程，業者為節省清運廢棄物費用，私下請託清潔隊協助清運，檢調日前接獲檢舉查辦，帶回相關人員及業者釐清。昨天深夜將2名環保局科員、2名負責清運的清潔隊員及業者等5人，及里長等3名證人移由嘉檢複訊。當中曾擔任過環保局廢管科長的李姓科員涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌5萬元交保，其他人請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言