艾多美前財務長也懂「0元購」 離職靠1招詐得8064萬元

警方在劉男租用的倉庫中扣到價值7510萬元的商品。記者張議晨／翻攝

直銷公司艾多美55歲劉姓前財務長借用親友資料創設上、下線組織，取得該公司後台管理權限後，以人頭下線「0成本」取得7510萬元商品，並成功詐得554萬元直銷訂購獎金，高雄地檢署偵結，今依詐欺等罪嫌起訴劉男，並認列8064萬元犯罪所得。

艾多美為韓國知名直銷企業，以銷售保健食品、個人護理、家居用品等為主，在台成立多年，在直銷圈具相當高的人氣與知名度。

檢方調查，劉男原為艾多美財務長，於2023年5月因故離職，因在職熟悉該公司ERP管理系統操作程序，劉便於離職後，向不知情焦姓友人（不起訴處分）借用艾多美會員帳號，再蒐集親友個資，創設一個13人的上、下線組織。

組織創設完成後，劉後來再利用Anydesk軟體登入公司財務部電腦，因該公司員工帳密並未登出，劉便利用兩名員工的帳號、密碼，成功進入公司系統後台，將人頭下線會員的銀行帳戶改為自己帳戶，並以下線名義訂購商品。

因艾多美需付款才會出貨，劉男再偷偷進入系統後台，將已訂購的商品從「未付款」改成「已付款」，讓公司倉管以為已收款出貨。

後來因艾多美發現帳務有誤，清查才發現劉男犯行，雄檢檢察官李侑姿獲報後，指揮警調偵辦，統計劉利用系統流程，自2023年5月至隔年6月，至少以人頭會員訂購7510萬元商品，劉則另租下大樓民宅存放商品。

檢調偵辦時，成功在劉租下的倉庫扣得這批貨品，這批貨劉準備伺機賣出賺取收益，因人頭下線有訂購也有獎金，成功靠這點詐得554萬元訂購獎金，全進入劉男口袋。

雄檢偵辦時，為查出劉男犯案紀錄，辦案人員還爬上他家水塔、逃生梯搜索，果真發現他將藏有手機的腰包及背包放在住處逃生梯及頂樓，因實際犯罪證據已被檢調掌握，劉男才鬆口坦承犯行，清楚交代犯案過程。

檢方今偵結，依變造私文書、詐欺等罪嫌，對劉男提起公訴，犯罪所得認列8064萬元，後續將依法認列追徵。