快訊

烏克蘭俘虜「中國兵」：中國涉入戰爭的線索與疑點？

川普想用關稅逼製造業回流 反讓建廠工程延宕甚至喊卡

白冰冰向他購入豪宅 王中平被爆是「隱形富豪」身價上億

聽新聞
0:00 / 0:00

艾多美前財務長也懂「0元購」 離職靠1招詐得8064萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

警方在劉男租用的倉庫中扣到價值7510萬元的商品。記者張議晨／翻攝
警方在劉男租用的倉庫中扣到價值7510萬元的商品。記者張議晨／翻攝

直銷公司艾多美55歲劉姓前財務長借用親友資料創設上、下線組織，取得該公司後台管理權限後，以人頭下線「0成本」取得7510萬元商品，並成功詐得554萬元直銷訂購獎金，高雄地檢署偵結，今依詐欺等罪嫌起訴劉男，並認列8064萬元犯罪所得。

艾多美為韓國知名直銷企業，以銷售保健食品、個人護理、家居用品等為主，在台成立多年，在直銷圈具相當高的人氣與知名度。

檢方調查，劉男原為艾多美財務長，於2023年5月因故離職，因在職熟悉該公司ERP管理系統操作程序，劉便於離職後，向不知情焦姓友人（不起訴處分）借用艾多美會員帳號，再蒐集親友個資，創設一個13人的上、下線組織。

組織創設完成後，劉後來再利用Anydesk軟體登入公司財務部電腦，因該公司員工帳密並未登出，劉便利用兩名員工的帳號、密碼，成功進入公司系統後台，將人頭下線會員的銀行帳戶改為自己帳戶，並以下線名義訂購商品。

因艾多美需付款才會出貨，劉男再偷偷進入系統後台，將已訂購的商品從「未付款」改成「已付款」，讓公司倉管以為已收款出貨。

後來因艾多美發現帳務有誤，清查才發現劉男犯行，雄檢檢察官李侑姿獲報後，指揮警調偵辦，統計劉利用系統流程，自2023年5月至隔年6月，至少以人頭會員訂購7510萬元商品，劉則另租下大樓民宅存放商品。

檢調偵辦時，成功在劉租下的倉庫扣得這批貨品，這批貨劉準備伺機賣出賺取收益，因人頭下線有訂購也有獎金，成功靠這點詐得554萬元訂購獎金，全進入劉男口袋。

雄檢偵辦時，為查出劉男犯案紀錄，辦案人員還爬上他家水塔、逃生梯搜索，果真發現他將藏有手機的腰包及背包放在住處逃生梯及頂樓，因實際犯罪證據已被檢調掌握，劉男才鬆口坦承犯行，清楚交代犯案過程。

檢方今偵結，依變造私文書、詐欺等罪嫌，對劉男提起公訴，犯罪所得認列8064萬元，後續將依法認列追徵。

直銷 老鼠會 詐騙

延伸閱讀

影／北捷信義線東延段70公斤電纜線遭竊 自家工人犯案被抓

高雄2女員工遭老闆性侵 忍辱裝針孔拍下鐵證讓他被重判

現在能轉職嗎？川普關稅政策全球動盪 他籲做2準備：待業期恐半年

綠營共諜案再擴大？傳新北議員特助也涉案 李余典：2020年已離職

相關新聞

羈押近4個月 謝宜容百萬交保

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌圖利特定業者承包標案和侵占以就業安定基金所採購禮品，上周遭新北地檢署依洩密及...

外籍生揪團當車手 9人起訴

詐騙猖獗，來台就讀的越南籍大學生也淪詐騙集團。新竹檢警偵破以同鄉招攬、高薪吸引加入當車手，收款後匯兌成越南盾洗錢的集團，...

詐團騙光老婦積蓄 連老伴帳戶都不放過…法院重判車手需賠887萬

彰化縣一名老婦人去年被詐騙集團以她涉入非法集資、提供人頭帳戶案需被凍結帳戶，而交出帳戶提款卡，共被詐團領走887萬多元。...

賽藝集團涉詐貸3.8億 副總裁遭通緝

賽藝公司二○一三年至二○一八年間，涉嫌隱匿相關企業等手法，向兆豐銀行、土地銀行詐貸超過三點八億；台北地檢署天天依銀行法等...

收賄包庇黃、賭 基警小隊長判20年

基隆市警局周姓刑事小隊長涉包庇情色小吃店和賭場，收賄及插乾股獲利四二七萬元，基隆地方法院法官指周男未思廉潔自守，收受不法...

新竹行人走網狀線穿越車道遭機車撞死 無照騎士判8個月

新竹曾姓行人未注意來車而跨越車道，遭騎機車的羅男撞死，且羅男是無照騎車，法官認為，雖然被害人在車道上步行構成事故有提高道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。