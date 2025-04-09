港女產死胎丟冰櫃886日 後天就遣返…欠費又涉棄屍罪

香港籍黃姓女子在醫院產下21周死胎卻不處理，讓遺體冰存至今886日，涉嫌棄屍罪。示意圖／ingimage

香港籍黃姓女子在醫院產下21周死胎，自稱連吃飯錢都沒有未替遺體辦出院、殮葬，隨後失蹤讓死胎在醫院冰存至今886日，積欠醫院出院費、禮儀社冰存費44萬元，涉嫌棄屍罪嫌；法院今開庭，因黃11日即將被遣返，在台又有未婚夫，院方明將再開訊問庭，決定是否限制出境。

檢方起訴指出，黃女2022年11月6日在中國附醫產下僅21周死胎，原和禮儀公司約好辦理後事，並將死胎先行冰存，但黃女事後失聯，導致遺體冰存超過800天，警方獲報才曝光。

檢方訊時，黃辯稱不知道自己懷孕，醫院說小孩已無呼吸心跳了，雖有與禮儀公司約定2022年12月10日領回屍體、結清冰櫃費用，但她沒履行，因當時身上沒錢，連吃飯都有困難，在醫院時禮儀公司叫她簽一堆文件，不知道自己簽了什麼，後來已經忘記是哪間禮儀社，不知道要怎麼解決。

黃女的辯護人則說，黃懷孕的胚胎尚未滿24週，應視為「醫療廢棄物」；檢方認為，黃女懷孕21周，產下死胎頭圍17公分、胸圍15公分、身長28公分、體重345公克，已具備人類身體形態，依一般社會觀念，自應視為屍體，依遺棄屍體罪起訴她。

台中地院今開庭，黃女不認罪，表示沒有遺棄屍體，她也沒有不要小孩，事發當初自己連吃飯的錢都沒有。受命法官張雅涵問她，當初不簽醫院相關文件、未辦理出院手續，自己小孩死亡本身有殮葬義務，為何不處理？黃女則說，禮儀公司沒有跟她講這些。

禮儀公司人員說，遺體仍在醫院冰存中，黃女至今未辦理出院手續，積欠醫院759元，且黃女遲遲未簽立文件，醫院也無法擅自處理遺體，若黃女真有困難可提出，他們可協助尋找社會資源，但黃還沒替遺體辦理出院前就消失了。

黃的辯護人表示，黃11日即將被遣返回香港，但她目前在台灣已有未婚夫即將成婚，其和收容所討論過，若法院能對黃裁定限制出境、出海，黃就不會立即遭遣返，希望合議庭能下裁定，避免影響到黃結婚後要入境台灣遭阻。

由於黃女事後若判決有罪，遺棄屍體罪法定刑為6月以上5年以下徒刑，至少為有期徒刑起跳，就算能諭知緩刑，在移民法相關規定下也恐影響她未來近期能否再來台。

辯護人並當庭經審判長同意後，讓黃女和坐在旁聽席的未婚夫當庭溝通、討論，辯護人最終表示仍希望閱卷後再表示意見。

合議庭再詢問黃女至今欠費情形，禮儀公司人員補充，黃除了欠醫院出院費759元，另她自2022年11月6日產下死胎後，遺體至今仍冰存在醫院，以冰存費1日500元計算，截至今天886日，一共欠44萬2500元，該部分黃女積欠禮儀公司未繳納。

合議庭庭末諭知，本件明天10日下午再開庭，由受命法官訊問，並安排黃女、禮儀公司付調解。