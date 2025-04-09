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每票30萬介入理監事選舉 新北泰山區農會前總幹事遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市泰山區農會曾姓前總幹事涉嫌向黃姓及劉姓會員代表候選人尋求支持特定理監事候選人，並以30萬元賄選，最後認罪獲新北檢緩起訴。記者蔣永佑／攝影
新北市泰山區農會曾姓前總幹事涉嫌向黃姓及劉姓會員代表候選人尋求支持特定理監事候選人，並以30萬元賄選，最後認罪獲新北檢緩起訴。記者蔣永佑／攝影

新北市泰山區農會曾姓前總幹事去年11月再度申請登記為總幹事候聘人後，為求農會派系支持以重新獲聘，涉嫌多次向黃姓及劉姓會員代表候選人尋求日後支持特定理監事候選人，並以30萬元賄選。新北地檢署考量曾男和已收賄的黃男2人坦承犯行，且未改變選舉結果，將2人緩起訴，各自捐款50萬及10萬元給公庫。

檢方調查，泰山區農會選舉共分8個農會小組，由農會會員選出會員代表31席；又泰山區農會設理事9人、監事3人，每位會員代表可投9票理事及1票監事；此外，聘任農會總幹事須經全體農會理事1/2以上決議。因此若農會選舉有不同派系，在會員代表選舉結束後，即可依其所屬派系推知理事及理事長選舉結果，,獲勝的派系便可推舉總幹事。

曾男為求重新獲聘為總幹事，涉嫌拉攏義學農會小組會員代表黃姓候選人，和貴子農事小組會員代表劉性候選人。去年12月和今年1月間，曾、黃2人數次見面，希望黃男能支持願意推舉曾男擔任總幹事的理監事候選人陣營，並於今年1月15日上午9時許，前往黃男住處以30萬元現金賄選。

去年3月至今年1月間，曾男同樣與劉男數次見面尋求支持，並於今年1月間前往某日，至劉男住處以比出手勢「3」，示意可以30萬元賄選，但遭劉男拒絕。

新北 賄選

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