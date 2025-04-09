酒駕撞車被撤銷竹北巿長提名 他辯稱漱口水所致…法院不信判3月

林男曾在媒體面前當場示範，喝完漱口水立即檢測出酒測值每公升0.995毫克，強調無酒駕清白，並質疑警方未告知喝漱口水恐影響儀器判測。圖／本報資料照片

2022年8月正要參選竹北市長的林冠年，駕車不慎撞擊停放路邊的小客車，送醫後，酒測值每公升0.29毫克，當時他曾對外澄清，是使用含有酒精成分的漱口水，完全沒有酒駕，仍遭民眾黨撤銷參選提名。檢方偵訊時找來有20年酒測經驗的交通員警模擬，加上證人與警方曾聞到其酒味，新竹地院審理終結，判林男公共危險罪3個月。

林男在2022年8月30日凌晨4點30分於新埔鎮發生交通事故，撞上停放中的2輛車。林男辯稱，他沒有喝酒，是使用使用含酒精成分的漱口水，才會造成酒精濃度超標。

法官調查，廖姓車主聽到碰撞聲下樓查看，他供稱在現場就聞到林男身上有酒味。爾後到場的員警也說，林男的臉及脖子都很紅，看起來就是有喝酒。法官認為，廖姓證人與林男素不相識，案發當時有與被告當面交談，案發後又已與被告達成和解，無誣陷或作偽證動機。廖姓證人及劉姓員警為此部分證詞互核相符，是以堪認均足以採信。

廖姓證人也證述，警察到場前，林男曾借用鄰居的廁所，並未見其使用漱口水。警方到場後，林男已站在鄰居騎樓下等待，過程中亦未使用漱口水。員警也證實，從現場處理至送醫酒測的全程中，除救護車運送過程外，警方均在林男身邊。杜姓證人陪同在救護車內，也無印象有使用漱口水。法官依據證詞均無從認定確有使用漱口水。

此外，檢察官於偵訊期間進行模擬實驗，交由有20年操作酒測儀器經驗且與本案無任何關係的交通隊警員操作，被告使用漱口水30秒，漱口水吐出後，酒測結果為2.55mg/L， 接著等待27分鐘後，以新的酒測器吹管對被告酒測結果為0。

法官認為，交通事故為4點30分，案發當日5時20分為警對其進行酒測結果會係每公升0.29毫克，灼然至明。被告辯解因使用漱口水才會導致酒測結果超過法定標準，誠屬無據，難以憑採，最後判林男公共危險罪3個月，可易科罰金。