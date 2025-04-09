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越南金萱混充本土高山茶 百年茶廠也信了…有記名茶被捲假茶案

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳男、黃女夫妻檔在南投鹿谷經營茶行，2019年起以進口的越南茶葉混充本地高山茶，販售給國內知名百年老店「有記名茶」，供「有記」轉賣，經抽查為「境外茶」，檢警旋即介入偵辦，檢方近日偵結依違反食安法等罪嫌起訴夫妻檔，有記名茶王姓負責人罪嫌不足不起訴。

檢警調查，62歲陳男、60歲黃女平時在南投縣鹿谷鄉經營茶行生意，因意圖節省成本、貪圖價差，2019年1月起向不知情陳姓茶商以每斤300元價格購買進口越南茶葉，將進口越南金萱茶葉以不詳比例混和台灣金萱茶葉，重新分裝後，向有記名茶負責人王男宣稱茶葉是南投杉林溪高山茶，王男信以為真，2度向夫妻檔購買茶葉。

王男分別於2019年、2024年向夫妻檔購買每斤550元茶葉300斤、每斤750元茶葉480斤，經烘焙、真空後以每袋150公克（4兩）規格重新分裝為「高山烏龍茶－金萱」，並在外包裝上標記產地為「台灣」，以有記名茶台北、台南門市等通路販售。

案經衛福部食藥署2024年1月、4月分別派員抽驗茶葉，鑑別結果發現相關商品雖標榜產於台灣，實際卻是境外茶，立即通報檢警偵辦，士林地檢署獲報後指揮保安第七總隊第三大隊警方展開偵辦，2024年9月3日、11日搜索有記名茶總店，以及陳男、黃女位於南投鹿谷的茶行，查扣茶葉1批、製茶手寫筆記1本，扣案茶業經農業部鑑別，結果仍為境外茶。

偵查中，陳男、黃女坦承犯行，檢警另清查相關茶葉進口文件、出貨紀錄、證人筆錄等事證，認定陳男、黃女涉嫌刑法「對商品虛偽標記」、「詐欺取財」及違反食品安全衛生管理法「販賣假冒食品」等罪，為想像競合犯，建請法院從重處斷，沒收犯罪所得52萬5000元。

越南茶陳姓茶商及有記名茶王男部分，2人否認犯行。陳男稱賣茶給夫妻檔時，皆有說明茶葉來自於越南；王男稱是依夫妻檔給予的資訊才將茶葉標示為「台灣茶」，對於混充茶葉不知情。檢方清查後認定2人辯解並非無稽，因事證不足不起訴處分。

據有記名茶官網顯示，有記名茶是創立於1890年的百年茶店，深根大稻埕，已傳承五代，標榜「貨真價實」、「童叟無欺」，此次卻捲入假茶案，許多顧客感到震驚。

檢警2024年9月3日、11日搜索有記名茶總店，以及陳男、黃女位於南投鹿谷的茶行，查扣茶葉1批、製茶手寫筆記1本，扣案茶業經農業部鑑別，結果仍為境外茶。記者李隆揆／翻攝
檢警2024年9月3日、11日搜索有記名茶總店，以及陳男、黃女位於南投鹿谷的茶行，查扣茶葉1批、製茶手寫筆記1本，扣案茶業經農業部鑑別，結果仍為境外茶。記者李隆揆／翻攝
檢警2024年9月3日、11日搜索有記名茶總店，以及陳男、黃女位於南投鹿谷的茶行，查扣茶葉1批、製茶手寫筆記1本，扣案茶業經農業部鑑別，結果仍為境外茶。記者李隆揆／翻攝
檢警2024年9月3日、11日搜索有記名茶總店，以及陳男、黃女位於南投鹿谷的茶行，查扣茶葉1批、製茶手寫筆記1本，扣案茶業經農業部鑑別，結果仍為境外茶。記者李隆揆／翻攝
檢警2024年9月3日、11日搜索有記名茶總店，以及陳男、黃女位於南投鹿谷的茶行，查扣茶葉1批、製茶手寫筆記1本，扣案茶業經農業部鑑別，結果仍為境外茶。記者李隆揆／翻攝
檢警2024年9月3日、11日搜索有記名茶總店，以及陳男、黃女位於南投鹿谷的茶行，查扣茶葉1批、製茶手寫筆記1本，扣案茶業經農業部鑑別，結果仍為境外茶。記者李隆揆／翻攝
檢警2024年9月3日、11日搜索有記名茶總店，以及陳男、黃女位於南投鹿谷的茶行，查扣茶葉1批、製茶手寫筆記1本，扣案茶業經農業部鑑別，結果仍為境外茶。記者李隆揆／翻攝
檢警2024年9月3日、11日搜索有記名茶總店，以及陳男、黃女位於南投鹿谷的茶行，查扣茶葉1批、製茶手寫筆記1本，扣案茶業經農業部鑑別，結果仍為境外茶。記者李隆揆／翻攝
檢警2024年9月3日、11日搜索有記名茶總店，以及陳男、黃女位於南投鹿谷的茶行，查扣茶葉1批、製茶手寫筆記1本，扣案茶業經農業部鑑別，結果仍為境外茶。記者李隆揆／翻攝
檢警2024年9月3日、11日搜索有記名茶總店，以及陳男、黃女位於南投鹿谷的茶行，查扣茶葉1批、製茶手寫筆記1本，扣案茶業經農業部鑑別，結果仍為境外茶。記者李隆揆／翻攝
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茶葉 越南

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