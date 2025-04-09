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台南罷免名冊涉偽造擴大偵辦…增1交保 選民氣被當犯人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南檢調近日傳喚國民黨南市黨部相關人員超過20人。圖為國民黨南市黨部。記者袁志豪／攝影
台南檢調近日傳喚國民黨南市黨部相關人員超過20人。圖為國民黨南市黨部。記者袁志豪／攝影

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，近日又有國民黨南市黨部相關人員超過20人被通知到案，連志工都傳喚；據了解，有人未否認「抄名冊」幫連署，檢方正擴大調查，不排除案情「向上發展」。

台南地檢署指出，此案目前有11人列為被告，2人在押，新增1人複訊後諭知交保。

據了解，凡是國民黨南市黨部有經手連署書的人，都會被檢調帶回調查，不論黨工、志工，訊問「資料是誰寫的、是本人還是找人寫的」，黨工多半是找黨員或支持者幫忙，黨員拿到連署書，就發給親朋好友，這些人又轉發下去，寫完再收回來。

除了傳喚黨部人員，調查官也兵分多路，一一循著罷免連署名冊上的民眾住家按電鈴，出示證人通知書，帶回詢問案情，調查官製作筆錄後再送到地檢署訊問，釐清包括「有沒有同意連署」、「是否親自簽名」，不少民眾熬到深夜才被放回家。

據轉述，被帶去的民眾感到生氣，「好像被當成犯人一樣，左右鄰居都以為我犯案被抓了，都來問發生什麼事」。

由於訊後收押或交保強制處分皆是黨部幹部、大多數黨工則訊後請回，1名藍營地方人士推測，後續偵辦重點恐怕不是針對黨工、志工，最重要的是將全案連結到立委兼市黨部主委謝龍介身上。

辦案人員目前掌握，黨工著手罷免，從年初開始討論、開會、領連署書，到展開連署行動，當時立法院剛好甲級動員，謝龍介重心都在台北，幾乎無介入，經傳喚黨部人員，多數證稱主委根本沒參與。

藍營南市黨部人員直言，檢調偵辦動作，讓挺藍民眾覺得幫忙連署，怎麼會變成這個樣子，根本是要讓大家害怕，搞到接下來沒有人敢幫國民黨連署，然而民進黨在罷免高雄前市長韓國瑜、基隆市長謝國樑以及目前國民黨立委時，也都被發現有偽造、死亡連署情形，藍委也紛紛向各地地檢署提告，希望其他縣市檢調能比照偵辦他們的模式辦理，不要「辦藍不辦綠」。

國民黨 罷免 黨工

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