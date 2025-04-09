黃國昌要求徹查勾結鍾文智金流 法務部長鄭銘謙：北檢已立案偵辦

陸配亞亞、小微、恩綺因涉嫌鼓吹武統言論，立法院司法及法制委員會今針對「國家介入特定政治言論的法律邊界」專題報告，立委黃國昌質詢法務部長鄭銘謙關於經濟要犯鍾文智案，並呼應民進黨立委郭國文所言，與鍾文智有所勾結的都該徹查金流。鄭銘謙回答，北檢已立案偵辦，證據到哪就辦到哪裡。

黃國昌指出，鍾文智增加保證金取代科技監控這件事，「明天一定追」今日請教法務部長解除電子監控，檢察官具體作為是什麼？此案高院為了甩鍋稱，有打電話去問檢察官，檢察官說沒有意見，部長有無去了解法官是否有打電話給檢察官？鄭銘謙回答，「台高檢分調字案了解，目前高檢正在調卷中」黃國昌說，誰接的電話，需要調查多久？調查到社會忘記這件事？鄭銘謙說，「我們盡快」

黃國昌質詢，高等法院竟然抽換電話查詢紀錄表？是否有公文書登載不實？鄭銘謙回答，「民眾有來告發，北檢分案偵辦中」黃國昌說，部長是檢察官，會抽換紀錄嗎？鄭銘謙說「我沒有碰過這種情形」。

黃國昌問，鍾文智增加保證金取代科技監控，檢察官去年12月早就知道，知道後做了什麼，檢察官覺得很憤怒，怎麼沒有採取行動？鄭銘謙說「這不是科技監控的裁定，我們沒有辦法表示意見，但檢察官可以促請他（促請法院注意檢察官對事實上或法律上重要爭點的意見。）」

黃國昌指出，高等法院裁定允許鍾文智今年1月去香港，逃亡路線都辦一半再回來？「鍾文智根本不是主講人，假開會、真準備逃亡」活動網頁裡沒有鍾文智名字，明日將質詢司法院副秘書長這議題。