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外籍生揪團當車手 9人起訴

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹地檢署。本報資料照片
新竹地檢署。本報資料照片
詐騙猖獗，來台就讀的越南籍大學生也淪詐騙集團。新竹檢警偵破以同鄉招攬、高薪吸引加入當車手，收款後匯兌成越南盾洗錢的集團，逮捕九名越南籍大學生，檢方昨天依組織犯罪條例等罪嫌起訴，各求刑一年九月，並追緝至少三名在逃主嫌。

起訴書，黃男、槃女為越南籍，就讀新竹某大學，兩人去年間透過通訊軟體及同學、同鄉牽線，以賺外快為由，招攬二名陳姓、二名杜姓、范姓、潘姓、阮姓等同在台就讀大學的越南學生，加入阮姓男子及綽號「阿俊」、和另一姓名不詳成年人組成的詐騙集團。

警方調查，詐團上游成員先透過ＬＩＮＥ、ＩＧ等通訊軟體聯繫被害人，假借投資、購物、租屋、借款等方式，誘騙對方匯款至人頭帳戶，再由車手持提款卡於新竹市香山區、北區等超商提款機領現金。

接著詐團透過TELEGRAM通訊軟體聯繫外籍生車手，以人頭帳戶提款卡領錢後，轉交給黃男、槃女，再統一到越南商店匯兌為越南盾，轉至「阿俊」等人指定帳戶；外籍生車手每天可賺二千至七千元的報酬；黃男也會持人頭帳戶提款卡提領詐款，轉交上手「阿俊」，賺取提領金額百分之四報酬。

檢警獲報，調閱監視器與比對金融帳戶交易紀錄，掌握各車手提領時間與地點，陸續拘提車手等九人到案，查扣多張金融卡、手機、作案衣物及大筆現金等物。

新竹地檢署表示，詐騙集團近年組織化、跨境化，吸收在台外籍生擔任車手，影響社會治安與金融秩序，也衝擊我國大學留學環境，昨依組織犯罪防制條例、洗錢罪、加重詐欺取財等罪嫌起訴九人。

詐騙集團 越南 車手

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