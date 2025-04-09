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賽藝集團涉詐貸3.8億 副總裁遭通緝

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北地檢署。圖／報系資料照
台北地檢署。圖／報系資料照
賽藝公司二○一三年至二○一八年間，涉嫌隱匿相關企業等手法，向兆豐銀行、土地銀行詐貸超過三點八億；台北地檢署天天依銀行法等罪嫌起訴公司五名高階主管，負責人李明松因死亡不起訴，胞妹副總裁李麗娟未到案發布通緝。

賽藝集團主要從事進口銷售油壓馬達、幫浦、油壓閥等產品代理商業務，關係企業包括賽藝、機太、德峙、台灣藍海、宏裕、瑞茂、賽川等公司。

已歿的賽藝集團負責人李明松、集團副總裁李麗娟、賽藝財務部副總簡宏裕、財務部經理陳秀燕涉共同決議，隱匿賽藝、德峙、瑞茂三公司是同一關係企業事實，涉嫌向銀行詐貸。

起訴指出，賽藝公司二○一三年至二○一八年間，向沒有實際業務往來的瑞茂公司，用採購馬達、幫浦及油壓零件名義，申請動撥短期購料貸款，詐取兆豐銀行貸款三億五五六九萬五七九二元；賽藝公司再用銷售給德峙公司，從二○一四年至二○一五年間詐騙銀行陸續撥款一五五三萬九二三元，陳等人得手後陸續移轉二億七五二五萬一七七九元至賽藝相關企業帳戶。

檢方查出，陳秀燕化名陳家琪與行員接洽，隱匿他是瑞茂公司登記負責人，與賽藝副總裁特助高瑞婷整理申貸文件，賽藝台中廠長周燕忠配合李麗娟、陳秀燕指示回答行員問題，陳秀燕再指示財務部主任高欣宜製作不實發票核銷，開立瑞茂公司假銷售發票三億五五六九萬五七九二元。

另，機太公司二○一七年用向瑞茂公司購料貸款名義，詐取土銀撥款共九○六萬二○元，其中八一一萬多元匯入相關企業金融帳戶。

檢方認定，簡宏裕、陳秀燕、周燕忠等五人涉犯銀行法詐欺銀行、商業會計法明知為不實事項填製會計憑證罪嫌，簡、陳另涉洗錢罪，依法起訴。

詐貸 財務

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