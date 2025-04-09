羈押近4個月 謝宜容百萬交保

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容（中）昨以百萬元交保。記者黃義書／攝影 勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌圖利特定業者承包標案和侵占以就業安定基金所採購禮品，上周遭新北地檢署依洩密及圖利、侵占公有財物等罪起訴，昨移審新北地方法院，法官考量她全部認罪且繳回犯罪所得，以一百萬元交保，結束近四個月羈押。

法官諭知謝宜容自交保日起限制出境、出海及配戴電子監控設備八個月，限制住居於新北市三重區住處。謝宜容從一開庭便不斷流淚，直到法官諭知交保也哭著說謝謝庭上。

移審庭上，公訴檢察官以至今餘波盪漾的鮑魚大亨鍾文智潛逃案為例，質疑謝女涉犯五年以上重罪，且有子女在海外留學，以其背景、財力及人脈，仍有偷渡至國外生活的逃亡之虞。

謝宜容律師則說，謝女全部犯罪所得加起來不到五十萬元，即便子女在國外念書，也無能力供應她生活所需；加上已全部認罪，有極強意願配合日後審理，絕無脫逃可能。

謝另被控職場霸凌涉及過失致死罪獲不起訴，檢察官指其領導方式「使北分署人員處於高壓不友善之工作環境」，並使負責北分署資訊及資安業務的吳姓死者「承受極大工作負擔與壓力」。

多位證人供稱，謝宜容交辦公事時，常說話大聲、情緒不穩定，會以貶低他人詞彙責備，同時給予同仁非常大時限壓力，即使假日仍要求即時回覆訊息，若未即時回應或達到工作標準，便加以謾罵、責難。且謝女過度注意細節，交辦或指示事項也不明確，常以意象、情緒及感覺表達，讓同仁無所適從。

檢察官指出，去年十二月勞動部重啟行政調查報告，雖認死者輕生與「工作遭遇」有關，但檢方刑事偵查適用嚴格證據法則，需判斷謝的不當領導、對待等行為，是否足以讓一般人身處相同工作環境，都會發生同一自殺死亡結果，現有證據難認兩者間有「相當因果關係」。

謝女昨獲交保步出法院低頭泣訴「我深切檢討」、「我對不起大家，對不起家屬，謝謝大家」。一旁律師吳俊達補充，謝宜容對於先前發生的不幸事件感到非常遺憾，之後會不會向家屬致意，將設法聯繫家屬，一切尊重家屬意願。