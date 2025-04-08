詐團騙光老婦積蓄 連老伴帳戶都不放過 法院重判車手需賠887萬

彰化縣一名老婦人去年被詐騙集團以她涉入非法集資、提供人頭帳戶案需被凍結帳戶，而交出帳戶提款卡，共被詐團領走887萬多元。甚至詐團騙光黃婦的錢還不夠，要她再交出丈夫帳戶，在詐團第三度行騙時，警方逮到黃姓車手，彰化地方法院依加重詐欺取財罪將黃男判刑5年6月，並需賠償887萬元。

判決書指出，黃姓車手去年加入詐騙集團後，去年6月集團成員打電話給吳姓老婦謊稱「有人拿她的的身分證申請戶籍謄本，已和新北市警察局連線」，成員「逢時錢」等人假冒金管會人員及警方，說吳婦「涉及非法集資、提供人頭帳戶等案件，帳戶被凍結」，要吳婦交出各帳戶提款卡與密碼，讓政府機關監管其帳戶。

後又與吳婦約在公園，由黃姓車手拿走其提款卡，黃男依「逢時錢」指示，以丟包方式，將包放在附近超商，供「勇強」拾取，再到員林用自動櫃員機領出42萬元交給集團成員，黃男因此得到2千元報酬。

詐騙集團去年8月繼續詐騙黃婦，騙黃婦還需繳納保證金，黃婦出售股票、向親人借款，籌措款項，再匯入帳戶中，前後共被詐騙集團共領走887萬元。

詐騙集團食髓知味，還不放過老婦，繼續騙老婦說「因妳平常使用配偶帳戶，配偶帳戶也要交出以供監管，查核有無不法資金」，黃婦再把丈夫的提款卡交給黃姓車手，黃男在超商領錢時即被員林警方查獲，警方也當場查扣領出的8萬元。

法官認為，被害人吳婦年事已高，被騙走龐大積蓄，老年生活頓失保障，對於被害人及其親族的心理及經濟衝擊相當大，如果不是警察接獲熱心計程車司機通報，恐怕被害人還沒發覺騙局，損失還會持續擴大，甚至積蓄可能被提領殆盡。

黃姓車手與集團其他共犯，自去年6月到9月間多次冒用政府機關或公務員名義、三人以上共同犯詐欺取財暨洗錢等犯行。且黃男先前即因犯幫助洗錢罪被判刑３月，已為累犯，仍不知悔改。