快訊

史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提1兆美元國防預算案

詐團騙光老婦積蓄 連老伴帳戶都不放過 法院重判車手需賠887萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名老婦人去年被詐騙集團以她涉入非法集資、提供人頭帳戶案需被凍結帳戶，而交出帳戶提款卡，共被詐團領走887萬多元。甚至詐團騙光黃婦的錢還不夠，要她再交出丈夫帳戶，在詐團第三度行騙時，警方逮到黃姓車手，彰化地方法院依加重詐欺取財罪將黃男判刑5年6月，並需賠償887萬元。

判決書指出，黃姓車手去年加入詐騙集團後，去年6月集團成員打電話給吳姓老婦謊稱「有人拿她的的身分證申請戶籍謄本，已和新北市警察局連線」，成員「逢時錢」等人假冒金管會人員及警方，說吳婦「涉及非法集資、提供人頭帳戶等案件，帳戶被凍結」，要吳婦交出各帳戶提款卡與密碼，讓政府機關監管其帳戶。

後又與吳婦約在公園，由黃姓車手拿走其提款卡，黃男依「逢時錢」指示，以丟包方式，將包放在附近超商，供「勇強」拾取，再到員林用自動櫃員機領出42萬元交給集團成員，黃男因此得到2千元報酬。

詐騙集團去年8月繼續詐騙黃婦，騙黃婦還需繳納保證金，黃婦出售股票、向親人借款，籌措款項，再匯入帳戶中，前後共被詐騙集團共領走887萬元。

詐騙集團食髓知味，還不放過老婦，繼續騙老婦說「因妳平常使用配偶帳戶，配偶帳戶也要交出以供監管，查核有無不法資金」，黃婦再把丈夫的提款卡交給黃姓車手，黃男在超商領錢時即被員林警方查獲，警方也當場查扣領出的8萬元。

法官認為，被害人吳婦年事已高，被騙走龐大積蓄，老年生活頓失保障，對於被害人及其親族的心理及經濟衝擊相當大，如果不是警察接獲熱心計程車司機通報，恐怕被害人還沒發覺騙局，損失還會持續擴大，甚至積蓄可能被提領殆盡。

黃姓車手與集團其他共犯，自去年6月到9月間多次冒用政府機關或公務員名義、三人以上共同犯詐欺取財暨洗錢等犯行。且黃男先前即因犯幫助洗錢罪被判刑３月，已為累犯，仍不知悔改。

法官認為，黃男犯後僅繳回犯罪報酬2千元，對於回復被害人整體財產助益甚小，且也未賠付被害人分文損失，難獲被害人諒解，除判刑５年6月，在被害人被騙的887萬多元於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，也就是說黃男需賠償887萬多元。

詐騙集團騙走老婦８８７萬多元，彰化地方法院判黃姓車手５年６月徒刑，並需賠償８８７萬多元。記者林宛諭／攝影
詐騙集團騙走老婦８８７萬多元，彰化地方法院判黃姓車手５年６月徒刑，並需賠償８８７萬多元。記者林宛諭／攝影

被害人 詐騙集團 車手

延伸閱讀

7名外籍生揪團當詐團車手 遭檢察官起訴1年9個月

詐團車手騙婦老本 判5年6月須返還近900萬元

高雄2女員工遭老闆性侵 忍辱裝針孔拍下鐵證讓他被重判

影／攜毒詐團車手騙錢遇埋伏...駕賓士車衝撞車陣 警破窗逮人

相關新聞

羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉嫌侵占以就業安定基金所採購禮品並圖利特定業者承包標案，上周遭檢方依刑法洩密及貪汙...

館長罵吳宗憲「你什麼洨」賠80萬 更二審判在udn首頁刊客觀結果

館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，吳宗憲向館長求償200萬元，最高法院判館長應賠償80萬元確...

詐團騙光老婦積蓄 連老伴帳戶都不放過 法院重判車手需賠887萬

彰化縣一名老婦人去年被詐騙集團以她涉入非法集資、提供人頭帳戶案需被凍結帳戶，而交出帳戶提款卡，共被詐團領走887萬多元。...

疑代清垃圾涉圖利 嘉市環保局遭搜索8人帶回訊問

嘉義地檢署上午指揮嘉義縣、市調查站人員搜索嘉市環保局包括清潔隊等5處，並傳喚環保局人員、里長等共8人至調查站訊問。據了解...

酸「金屋藏潘」判賠潘孟安50萬 王鴻薇拚上訴嘆：法院民進黨開的

國民黨立委王鴻薇因爆料總統府秘書長潘孟安是被「金屋藏潘」而遭提告求償50萬元，台灣高等法院今駁回王上訴。王直呼「司法迫害...

冒名介入性侵案和解 金門惡警吞30萬一審判3年、二審減刑

金門縣警局金城分局前盧姓警員涉違法調閱個資、介入性侵案和解並侵吞30萬元，法院一審判刑3年，二審福建高等法院金門分院近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。