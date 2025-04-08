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國3南向彰化和美段2死6傷車禍 肇事駕駛獲緩刑

中央社／ 彰化縣8日電

國道3號南向195公里彰化和美路段，於去年7月15日發生4車追撞車禍，導致2死6傷，肇事大貨車駕駛事後與被害家屬調解成立，被依過失致人於死罪處10月刑期，緩刑3年。

國道3號南向195公里和美路段去年7月14日、15日傍晚均發生死亡車禍，由於同一路段連續2天且事故發生時間點皆在下午5時左右，引起社會關注。

其中，根據台灣彰化地方法院判決書，15日下午近5時，1輛大貨車行經國道3號195公里處，疏未注意和前方車輛保持安全距離及車前狀況，與1輛自小客車發生碰撞後，這輛自小客車追撞前方另1輛自小客車，並進而追撞前方大貨車。

全案造成1名自小客車駕駛及1名乘客重傷，送醫搶救不治，另有6人受傷。

法官考量，肇事大貨車駕駛因一時過失造成此件車禍，已與被害人家屬成立調解，且已依調解筆錄內容履行完畢，犯後態度尚稱良好，被害家屬也同意給予緩刑並原諒被告，因此依過失致人於死罪判處肇事駕駛有期徒刑10月，緩刑3年。可上訴。

國道 彰化 車禍

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