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酸「金屋藏潘」判賠潘孟安50萬 王鴻薇拚上訴嘆：法院民進黨開的

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導

立委王鴻薇（左圖）聲稱總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5千萬豪宅，開酸「金屋藏潘」。圖／聯合報系資料照
立委王鴻薇（左圖）聲稱總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5千萬豪宅，開酸「金屋藏潘」。圖／聯合報系資料照

國民黨立委王鴻薇因爆料總統府秘書長潘孟安是被「金屋藏潘」而遭提告求償50萬元，台灣高等法院今駁回王上訴。王直呼「司法迫害」，一定上訴到底；她已經盡查證之能事，法院卻如此護航來打壓社會揭弊，讓執政黨高枕無憂，現在法院果然是民進黨開的。

王鴻薇爆料潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5000萬元豪宅，開酸「金屋藏潘」，潘提告求償求償150萬元，並要求刪除臉書相關貼文和網址。台北地方法院判王鴻薇賠償50萬元、撤除貼文和影片，且不得再利用網路或其他媒介散布不實言論，台灣高等法院今駁回王鴻薇上訴。

「司法迫害，莫此為甚。王鴻薇一定上訴到底。」王鴻薇直呼，司法體系竟如此護航，竟以司法手段打壓社會揭弊的聲音，讓執政黨高枕無憂，這無疑是台灣社會最大的悲哀。

王鴻薇強調，她所查證及所舉出事證皆屬事實，首先從潘孟安的背景關係來看，潘身為屏東縣前縣長，根據判決書內容所述「入住的房屋所有權人楊宗是天方公司之法人代表，天方公司是力麗集團旗下之力麒公司子公司，且天方公司官網在屏東林邊開發地面型太陽能案場，也持續開發屏東地區其他類型案場，楊宗為力能公司董事長與天方公司法人董事指派之代表人」，顯然客觀事實並未有誤。

王鴻薇表示，她質疑潘孟安入住綠能業者房子時，當時潘孟安是賴總統「競選大將」，現在果然高居總統府秘書長，潘和企業關係本來就是可受公評之事，她已盡查證之能事，法院卻一再對政治人物被檢驗的揭弊手法打壓，現在法院果然是民進黨開的。

王鴻薇還說「勇敢發聲，絕不沉默」，司法一再讓人民失望，公信力蕩然無存，請各位放心，對抗民進黨打壓，她將無懼司法迫害，繼續奮戰到底，永遠站在人民第一線。

民進黨 潘孟安 王鴻薇

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