冒名介入性侵案和解 金門惡警吞30萬一審判3年二審減刑

金門縣警局金城分局前盧姓警員涉違法調閱個資、介入性侵案和解並侵吞30萬元，法院一審判刑3年，二審福建高等法院金門分院近日改判，考量盧員已與多位被害人和解並完成賠償，顯示悔意，改判應執行有期徒刑2年10月，褫奪公權3年，案件仍可上訴。

依據福建高等法院金門分院判決指出，盧姓警員於2023年得知某起妨害性自主案，他未承辦此案，卻擅自利用職權調閱當事人個資，並介入案件處理，檢方指控他向加害人家屬收取30萬元，但未將該款項交付給受害人，認為他假冒承辦警員、施壓達成和解後意圖私吞款項，依涉違反《個人資料保護法》與《貪污治罪條例》等罪提起公訴。

一審法官認定盧員非法蒐集個資情節重大，判處其有期徒刑3年，盧員不服上訴，主張部分情節可憫恕，並指出他已與3名被害人和解，其中兩人各獲賠3萬與5萬元，另一人則表示願意諒解。檢方則認為盧員態度不佳，羈押後仍滋擾辦案人員，請求從重量刑。

金門高分院合議庭認為，盧員已主動彌補過錯，與3名受害人已達成和解，表現悔意，且一審判決未完整考慮上述情節，遂改判其應執行2年10月徒刑，並褫奪公權3年，全案可上訴。

此外，盧員還涉其他詐欺案件，據了解，他曾穿著警察制服，以金門警局名義向多家特產店訂購高粱酒，將酒取走，卻未付款，涉嫌詐欺，案件已由警方自行移送金門地檢署偵辦。警方證實，盧員已提出辭職，目前不具警察身分。