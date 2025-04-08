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走私近70噸香菇、140萬包菸 6人遭橋院判刑

中央社／ 高雄8日電

曾姓男子等人涉嫌自中國走私近70噸香菇及140多萬包菸，堆放高雄某造船廠密道遭海巡發現，經橋院審理，曾男等6人依違反懲治走私條例等罪，處6月至1年2月不等徒刑，可上訴。

橋頭地方法院判決書指出，曾男負責聯繫及指示輸入事宜，王姓大陸地區男子負責指揮油輪船長及船員，再由楊姓男子等4人協助搬運及藏放，6人涉嫌藉維修船舶名義，私運中國地區來源管制物品入台。

法官審酌，曾男等6人走私品數量非少但未流入市面即被查獲，未衍生其他危害，且犯後均坦承犯行，依準私運管制物品進口逾公告數額等罪，處曾男、王男1年2月徒刑，均緩刑4年，楊男等4人則處6月至8月不等徒刑，部分人員緩刑3年，6人各應向公庫支付新台幣20萬元至50萬元不等。

橋院判決書指出，綽號「劉董」的成年人民國112年11月間委託王男擔任某油輪管事，另告知曾男指揮油輪船長到公海接收140多萬包香菸及69噸多中國品種香菇，後續由曾男以船舶維修名義使油輪進入高雄港，待油輪停泊高雄某造船廠後，曾男再聘僱楊男等4人協助卸載並搬運走私品至造船廠內密道堆放，後續遭海巡署查緝隊及高雄關緝私人員查獲。

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海巡署 走私 香菇

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