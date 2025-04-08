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影／100萬交保戴電子腳鐐現身 謝宜容：對不起大家、家屬
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容被控職場霸凌害部屬輕生，涉嫌侵占以就業安定基金所採購禮品並圖利特定業者承包標案，上周遭檢方依刑法洩密及貪汙治罪條例圖利、侵占公有財物等罪嫌起訴。全案今移審新北地方法院，就貪污部分進行開庭整理。
謝宜容在開庭時全程哭著認罪，法官也基於全部認罪，並繳回犯罪所得，諭知她以100萬元交保，並配戴電子腳鐐。謝宜容交保配帶電子腳鐐步出法院時，就一直拱手低頭道歉。對於為何道歉？是為自犯罪、還是為害部屬輕生？謝宜容末回應由律師代為回應表示，就整件事情包含之前發生的不幸事件也感到非常的遺憾。
謝宜容在過程中一直保持拱手的姿勢只說，謝謝大家！在被問到是否想對家屬說什麼時，謝宜容依舊保持拱手表示：「我對不起大家、對不起家屬，謝謝大家！至於是否前往上香，要看家屬的意願。」
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