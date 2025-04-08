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羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

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羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉嫌侵占以就業安定基金所採購禮品並圖利特定業者承包標案，上周遭檢方依刑法洩密及貪汙治罪條例圖利、侵占公有財物等罪起訴。全案今移審新北地方法院，法官裁定她以100萬元交保配戴並電子腳鐐，步出法院時她哭著表示「我願意深切檢討」和「對不起家屬」。

謝宜容被控職場霸凌害部屬輕生部分，檢方認定難以證明當中因果關係，就過失致死部分處分不起訴，卻成為今天辦保後媒體追問焦點。謝宜容從一步出法院，便低頭表示「我願意深切檢討」，被追問是否想要和家屬致意，則表示「我對不起大家，對不起家屬，謝謝大家」。

一旁謝宜容的律師替她補充，今天的移審庭是針對貪汙部分，但謝宜容對於先前發生的不幸事件，也感到非常遺憾。至於之後會不會向吳姓公務員家屬致意，律師也表示會聯繫家屬，看看家屬的意願如何。

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勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪遭訴，新北地院今裁定她以100萬元交保並配戴電子腳鐐，步出法院時她哭著表示「我願意深切檢討」和「對不起家屬」。記者蔣永佑／攝影
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪遭訴，新北地院今裁定她以100萬元交保並配戴電子腳鐐，步出法院時她哭著表示「我願意深切檢討」和「對不起家屬」。記者蔣永佑／攝影

侵占 公務員 職場霸凌 謝宜容

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