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「德國檢察實務」新書問市 最高檢：促進我國法制更嚴謹
最高檢察署今在「貴陽講堂」發表「德國檢察實務」新書，採用動態及時觀察讓國人了解德國司法制度的實務運作；檢察總長邢泰釗表示，希望藉由新書上市促進我國法制能更加嚴謹與周延。
德國在台協會處長許佑格也出席新書發表會，盛讚新書編輯所付出的心力，強調這是一個重要的里程碑，將讓台、德司法交流合作更為緊密。
德國司法制度影響台灣極其深遠，也是我國刑事訴訟制度修法時的重要參考依據，過去，有不少學者、法律人赴德讀書取經，不過，大多數人讀到的是抽象法條，對於德國司法實際如何運作則所知有限。
最高檢表示，檢察總長邢泰釗為此特別指示法學研究中心編撰德國檢察實務新書，歷經一年多的考察與求證，系統性介紹德國檢察實際運作流程，並透過檢察官實地觀審報告，讓讀者宛如親臨德國司法偵審的現場。
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