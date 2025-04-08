「德國檢察實務」新書問市 最高檢：促進我國法制更嚴謹

最高檢察署今在「貴陽講堂」發表「德國檢察實務」新書，採用動態及時觀察讓國人了解德國司法制度的實務運作；檢察總長邢泰釗表示，希望藉由新書上市促進我國法制能更加嚴謹與周延。

德國在台協會處長許佑格也出席新書發表會，盛讚新書編輯所付出的心力，強調這是一個重要的里程碑，將讓台、德司法交流合作更為緊密。

德國司法制度影響台灣極其深遠，也是我國刑事訴訟制度修法時的重要參考依據，過去，有不少學者、法律人赴德讀書取經，不過，大多數人讀到的是抽象法條，對於德國司法實際如何運作則所知有限。