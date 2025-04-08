7名外籍生揪團當詐團車手 遭檢察官起訴1年9個月

新竹越南籍大學生在台擔任詐團車手，新竹檢警發現黃男、槃女招攬另7位來台就讀的越南籍大學生加入詐騙集團，可賺取每天2000元至7000元不等金額報酬，遭檢警破獲調查今天起訴，新竹地檢署表示，本案即有多名來台求學外籍生涉入詐騙集團，從事提款車手或收水角色，嚴重危害社會治安與金融秩序，對我國大學留學環境造成衝擊，求刑1年9個月以上之刑，以資懲儆。

檢警調查，黃男、槃女招攬7位越南籍學生，加入由綽號「阿俊」與阮男及真實姓名年籍不詳的成年人所組成的詐騙集團，且依該詐騙集團組織分工，透過TELEGRAM通訊軟體聯繫，均擔任依指示、以人頭帳戶提款卡提領詐騙款項並轉交上手黃男、槃女，即俗稱「提款車手」工作，賺取每日2000元至7000元不等金額報酬。

期間黃男亦會自行持人頭帳戶提款卡提領詐騙款項並轉交上手「阿俊」，據以賺取提領金額百分之4之報酬。檢警發現，詐騙集團成員先由上游成員透過LINE、Messenger、Instagram等通訊軟體聯繫被害人，編造假投資、假購物、假租屋、假借款等情境，誘騙對方匯款至特定人頭帳戶，再由這些車手持提款卡於新竹市香山區、北區等超商提款機提領現金。

並將提領後將款項交給黃男、槃女，再統一以越南商店匯兌為越南盾，轉至「阿俊」等人指定帳戶。嗣經檢警調閱監視器與比對金融帳戶交易紀錄，掌握各車手提領時間與地點，拘提車手到案並查扣多張金融卡、手機、作案衣物及大筆現金等物。

新竹地檢署請法院審酌，為貪圖輕鬆得手之不法利益，而加入詐欺集團擔任面交車手，其行為足使詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪猖獗，各求刑1年9個月，以資懲儆。