謝宜容「全部認罪」開庭哭花臉 100萬交保加電子腳鐐

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容被控職場霸凌害部屬輕生，涉嫌侵占以就業安定基金所採購禮品並圖利特定業者承包標案，上周遭檢方依刑法洩密及貪汙治罪條例圖利、侵占公有財物等罪嫌起訴。全案今移審新北地方法院，謝宜容開庭時全程哭著認罪，法官基於她全部認罪且已繳回犯罪所得，諭知她以100萬元交保，並配戴電子腳鐐。

法官諭知，謝宜容除以100萬元交保外，將自交保日起限制出境、出海及配戴電子監控設備8個月，期間另限制住居於新北市三重區住處。謝宜容則從一開始開庭便不斷流淚，直到法官諭知交保也哭著說謝謝庭上。

稍早移審庭討論謝宜容羈押與否時，檢辯依然短暫交鋒。公訴檢察官以至今餘波盪漾的鮑魚大亨鍾文智潛逃案為例，認為謝女涉犯5年以上重罪，且有子女在海外留學，以其背景、財力及人脈仍有偷渡至國外生活的逃亡之虞。

謝宜容的律師則指出，謝女全部犯罪所得不到50萬元，子女即便在國外念書，也無能力供應她生活所需。此外，謝女已全部認罪，有極強意願配合審理，以爭取日後法官量刑上的優惠。

檢方原起訴指出，謝宜容擔任北分署分署長期間，針對位於新莊辦公室整修工程，於2023年10月16日採購案公告前，為避免採購金額逾150萬元須加入外部評選委員之變數，指示秘書室劉姓、簡姓部屬將部分工程從整修工程採購案拆出，讓承包公司獲得25萬餘元不法利益。

且謝宜容為塑造個人及北分署專屬形象，2024年所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統整為一公告金額以下之採購案交由特定公司承包，還提前洩漏標案內容給該公司，為該公司量身訂作採購案獲得17萬餘元不法利益。

此外，謝宜容明知三節禮盒為北分署使用「就業安定基金」或「就業保險基金」預算採購，屬公用暨公有財物，卻於2023年至2024年春節、端午、中秋三節期間，把公務名單發送剩餘的12個禮盒侵占為己用，涉嫌侵占公有財物。

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