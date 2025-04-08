台中男勒死前妻二審判10年 賠前岳父母500萬元少關3年

台中許姓男子與葉姓妻子離婚後仍同居，許在前年查看妻子筆電時，發現妻子與另名男子交往，許因此與葉女在前年七月間爆發衝突後，許以右手手臂勒死葉女，事後才向警報案「我剛勒死老婆」，一審依殺人罪，判許13年徒刑，二審今撤銷改判10年，合議庭改判理由是許已用500萬元與死者父母達成和解，因此撤銷改判。

此案由台中高分院審判長法官蔡名曜、陪席法官鄭永玉、受命法官林宜民組成的合議庭審理，合議庭指出，許男已在案件審理中，用500萬元與死者父母達成和解，已給付第一期200萬元。

另就餘款分期付款部分，許男也有提供其父的土地設定300萬元抵押權以為擔保，以彌補被害人家屬，此種有利的量刑事項是一審未及審酌，且足以動搖原審之量刑基礎。

許男上訴指摘一審量刑過重，為有理由，因此撤銷改判，殺人罪改判10年徒刑，另涉妨害自由部分，改判4月徒刑，可易科12萬元。

起訴指出，許男與葉女結婚多年，育有2子，前年初二人協議離婚，但仍同居在北屯區住處，許男在同年7月間，趁葉女不在時，察看葉女筆電，發現葉女已與劉男交往，期間葉女返家後，阻止許再看筆電，許則阻止葉女離開該處，甚至拔除住處監視器電源，強吻葉女，葉女通報家暴，要求許需在同年7月26日搬家。

前年7月28日，許男仍未搬家，還拔除住處監視器電源後，待葉女返家時，放下鐵捲門要求談判，過程中二人爆發衝突，許男情緒失控，以右手手臂勒死葉女，事隔約1小時後，才向警方報案「我剛勒死老婆」。