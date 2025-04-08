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鍾文智疑曾落腳石碇 北檢：分析情資全力追緝

中央社／ 台北8日電

炒手鍾文智棄保潛逃遭通緝，媒體今天報導，鍾男部分逃匿路線，曾坐計程車落腳石碇。台北地檢署今天表示，本件已組專案小組，刻正分析相關情資，全力追緝鍾男到案。

鏡週刊今天報導，鍾文智3月12日中午獲密報，得知案件遭判決定讞，從北巿知名飯店退房返家，將手機關機放在家，搭計程車於巿區繞，後來在石碇老街下車。未對鍾文智延長科技監控的高院受命法官陳勇松，在20多年前擔任律師期間，涉間接掩護通緝犯劉冠軍潛逃。

對此，台北地檢署今天表示，有關追緝鍾文智逃匿一案，北檢3月17日依最高檢察署指示分案追查，承辦檢察官指揮台北市調查處、刑事警察局、台北市政府警察局、新北市政府警察局、海巡署等相關單位合組專案小組，刻正分析相關情資，全力追緝鍾文智到案。

司法院及台灣高等法院指出，劉冠軍潛逃案與本件鍾文智案無關，不應臆測；司法院持續行政調查合議庭法官是否另涉其他違失情事，陳勇松今天遭媒體指摘部分，非陳勇松擔任法官期間，也非屬本件行政調查範圍，待行政調查完畢有明確結果，再對外說明。

司法院指出，現階段因高院自律會已建議將審判長邱忠義及受命法官陳勇松送請法官評鑑委員會進行個案評鑑，司法院會依法評會的決議，進行相關行政處置。

另方面，2名法官遭民眾告發涉及枉法裁判等罪，北檢分他字案調查部分，對此，司法院指出，尊重檢察機關的調查，希望能儘速釐清真相，勿枉勿縱。

全案起於，炒手鍾文智炒作台灣存託憑證TDR獲利新台幣4億餘元，最高法院3月12日判刑合計30年5月定讞；台北地檢署接獲通知後，立即啟動防逃機制，3月13日考量鍾文智未依規定向派出所報到，有逃亡或藏匿情形，發布通緝。

另方面，台灣高等法院合議庭去年10月裁定，對鍾文智未延長科技監控、僅加保新台幣2000萬元，裁定未公告及送達惹議（檢方稱未收到裁定，無法抗告）；高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網，遭究責違失。

司法院 鍾文智

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