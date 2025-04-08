竹科工地挖土機拉倒電桿 壓死台積電女包商 司機判緩刑

賴姓挖土機司機進行新竹科學園區管理局擴建第二期工程排水工程，挖斗不慎拉到電信桿線，導致電信桿線連鎖倒塌，1名28歲台積電承包商女員工剛好巡視工地經過，遭電線桿斷裂壓傷致死，法院依過失致死罪判賴男處有期徒刑6個月，緩刑2年。

賴男原是測量員兼挖土機司機，在營造公司擔任現場工程師，民國110年5月3日，施作新竹科學園區管理局新竹園區（寶山用地）擴擴建第二期工程排水工程，賴男駕駛挖土機移動時，挖斗不慎拉到中華電信的電信桿線，致電信桿線連鎖倒塌，並砸到台積電廠區內，導致在廠區內巡視工地的台積電承包商女員工頭部鈍力損傷死亡。