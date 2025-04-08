竹科工地挖土機拉倒電桿 壓死台積電女包商 司機判緩刑
賴姓挖土機司機進行新竹科學園區管理局擴建第二期工程排水工程，挖斗不慎拉到電信桿線，導致電信桿線連鎖倒塌，1名28歲台積電承包商女員工剛好巡視工地經過，遭電線桿斷裂壓傷致死，法院依過失致死罪判賴男處有期徒刑6個月，緩刑2年。
賴男原是測量員兼挖土機司機，在營造公司擔任現場工程師，民國110年5月3日，施作新竹科學園區管理局新竹園區（寶山用地）擴擴建第二期工程排水工程，賴男駕駛挖土機移動時，挖斗不慎拉到中華電信的電信桿線，致電信桿線連鎖倒塌，並砸到台積電廠區內，導致在廠區內巡視工地的台積電承包商女員工頭部鈍力損傷死亡。
法官審酌被告駕駛挖土機移動時，未能善盡駕駛注意義務，又未留意工地現場狀況，使被害人喪失寶貴的性命，所生損害極為重大且難以彌補。惟念被告犯罪後坦白承認犯行，已與告訴人成立調解，並依調解條件依約給付完畢等情，堪認犯後態度良好；復考量被告前無刑事科刑紀錄，素行良好，依過失致死罪，處有期徒刑6月，緩刑2年。
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