快訊

關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

台股下挫772點收18,459點 台積電守住800大關、高價股剩10千金

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場 「史詩級崩盤最終將大跌80%」

竹科工地挖土機拉倒電桿 壓死台積電女包商 司機判緩刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

賴姓挖土機司機進行新竹科學園區管理局擴建第二期工程排水工程，挖斗不慎拉到電信桿線，導致電信桿線連鎖倒塌，1名28歲台積電承包商女員工剛好巡視工地經過，遭電線桿斷裂壓傷致死，法院依過失致死罪判賴男處有期徒刑6個月，緩刑2年。

賴男原是測量員兼挖土機司機，在營造公司擔任現場工程師，民國110年5月3日，施作新竹科學園區管理局新竹園區（寶山用地）擴擴建第二期工程排水工程，賴男駕駛挖土機移動時，挖斗不慎拉到中華電信的電信桿線，致電信桿線連鎖倒塌，並砸到台積電廠區內，導致在廠區內巡視工地的台積電承包商女員工頭部鈍力損傷死亡。 

法官審酌被告駕駛挖土機移動時，未能善盡駕駛注意義務，又未留意工地現場狀況，使被害人喪失寶貴的性命，所生損害極為重大且難以彌補。惟念被告犯罪後坦白承認犯行，已與告訴人成立調解，並依調解條件依約給付完畢等情，堪認犯後態度良好；復考量被告前無刑事科刑紀錄，素行良好，依過失致死罪，處有期徒刑6月，緩刑2年。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

台積電 新竹 過失致死

延伸閱讀

台積電、蘋果和Stellantis等承諾的近2兆美元投資 恐被川普關稅重傷

台股今續跌 謝金河：台積電若跌破800元也許是機會

台積電開盤跌破800元買盤逢低撿 跌幅快速收斂

台積電摜破800元後快速回防 融資斷頭添空壓

相關新聞

小吃店、棋牌社求「保護」 基隆少年隊小隊長收賄400多萬重判20年

基隆市警局少年警察隊周姓小隊長，任內涉嫌收賄提供KTV、棋牌社「保護」。基隆地方法院法官審理後，認定周犯違背職務收受賄賂...

陸配居留風暴擴大！繳交喪失原籍證明 移民署：台灣人不得在大陸設籍

陸配居留風暴擴大，移民署日前執行陸配離境案，近日再有陸配上網表示陸續接獲移民署通知，須繳付喪失原籍證明，否則將面臨撤銷居...

獨／台中重大工安！老屋倒塌壓死3人 業者、司機獲緩刑

家宇營造古姓業者前年承攬興建中區一棟新建住宅，開挖施作防護措施時，未做好防止鄰房倒塌的預防措施，導致開挖後，鄰宅土壤流失...

謝宜容涉貪起訴 新北地院下午移審庭決定是否續押

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容被控職場霸凌害部屬輕生，涉嫌侵占以就業安定基金所採購禮品並圖利特定業者承包標案，上...

竹科工地挖土機拉倒電桿 壓死台積電女包商 司機判緩刑

賴姓挖土機司機進行新竹科學園區管理局擴建第二期工程排水工程，挖斗不慎拉到電信桿線，導致電信桿線連鎖倒塌，1名28歲台積電...

賽藝集團涉詐貸銀行3.8億 負責人亡副總裁通緝 5幹部起訴

代理銷售油壓馬達等產品賽藝公司涉嫌從2013年至2018年間，隱匿相關企業等手法，向兆豐銀行、土地銀行詐貸超過3.8億，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。