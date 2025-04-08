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賽藝集團涉詐貸銀行3.8億 負責人亡副總裁通緝 5幹部起訴
代理銷售油壓馬達等產品賽藝公司涉嫌從2013年至2018年間，隱匿相關企業等手法，向兆豐銀行、土地銀行詐貸超過3.8億，負責人李明松死亡獲不起訴，胞妹副總裁李麗娟未到案發布通緝，台北地檢署今天依銀行法等罪嫌起訴起訴5名高階主管。
賽藝集團主要從事進口銷售油壓馬達、幫浦、油壓閥等產品的代理商業務，關係企業包括賽藝、機太、德峙、台灣藍海、宏裕、瑞茂、賽川等公司。
已歿的賽藝集團負責人李明松、李明松胞妹集團副總裁李麗娟（未到案通緝中）、賽藝財務部副總簡宏裕、賽藝財務部經理陳秀燕涉共同決議，隱匿賽藝、德峙、瑞茂等3家公司是同一關係企業事實，涉嫌向銀行詐貸。
起訴指出，賽藝公司從2013年至2018年間，向沒有實際業務往來的瑞茂公司購料貸款，每次用採購馬達、幫浦及油壓零件名義，申請動撥短期購料貸款，詐取兆豐銀行貸款3億5569萬5792元，賽藝公司再用銷售給德峙公司，從2014年至2015年間詐騙銀行陸續撥款1553萬923元，陳等人得手後陸續移轉2億7525萬1779元至賽藝的相關企業金融帳戶。
檢方指出，高階主管陳秀燕化名陳家琪與行員接洽，隱匿他是瑞茂公司登記負責人，與賽藝副總裁特助高瑞婷整理申貸文件，賽藝台中廠長長周燕忠配合李麗娟、陳秀燕指示回答行員問題，陳秀燕再指示財務部主任高欣宜製作不實發票核銷，開立瑞茂公司假銷售發票3億5569萬5792元。
另，機太公司2017年間用向瑞茂公司的名義購料貸款，詐取土地銀行撥款629萬603元，及276萬9417元，總計906萬20元，其中811萬多元匯入相關企業金融帳戶。
檢方認定，簡宏裕、陳秀燕、周姓廠長等5人涉犯銀行法詐欺銀行、商業會計法明知為不實事項填製會計憑證罪嫌，簡、陳涉洗錢罪，依法起訴。
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