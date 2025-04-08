陸配居留風暴擴大！繳交喪失原籍證明 移民署：台灣人不得在大陸設籍

陸配居留風暴擴大，移民署日前執行陸配離境案，近日再有陸配上網表示陸續接獲移民署通知，須繳付喪失原籍證明，否則將面臨撤銷居留權及除戶處分，引起陸配社群恐慌；對此，移民署表示，在台人民不得在大陸地區設籍或領有大陸護照，是依法通知陸配。

移民署表示，兩岸關係是以單一戶籍為有序交流的依據，兩岸人民關係條例第9-1條規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，避免雙重身分造成權利義務重疊或衝突，也維護兩岸人員往來秩序。

針對部分陸配所訴，以來台數十年，與對岸親友斷聯，老家甚至早就改建、查無原址，突然要補辦喪失原籍公證書，根本辦不到。

移民署說明，同條例第9-1條第3項也規定，該條例2004年3月1日修正施行前，已在大陸地區設籍或領用大陸地區護照的定居對象，給予6個月繳附喪失原籍證明的寬限期。

移民署強調，已陸續接獲受通知對象完成繳附喪失原籍證明文件，針對部分個案，如有實際上無法克服的困難，致無法取得喪失原籍證明文件，可向移民署反映困難處，該署將會同陸委會及海基會等相關機關或單位，尋求合理妥適的解決方案。

移民署統計，目前已獲准在台定居的陸配約14萬餘人，經查發現，多數均已繳附喪失原籍證明，僅有部分在台定居對象尚未繳附喪失原籍證明，經瞭解可能是過去因疫情或是其他因素未能返回大陸辦理。