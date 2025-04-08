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獨／台中重大工安！老屋倒塌壓死3人 業者、司機獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

家宇營造古姓業者前年承攬興建中區一棟新建住宅，開挖施作防護措施時，未做好防止鄰房倒塌的預防措施，導致開挖後，鄰宅土壤流失朝工地倒塌，壓死3名工人，一審依過失致死等罪，判古姓業者、游姓怪手司機、工程行業者等4人，3月至7月徒刑，僅游未獲緩刑上訴，二審審結，因游已與家屬和解，改判游4月徒刑、緩刑3年，其餘涉案三人未上訴，已確定。

檢警調查，家宇營造公司古姓業者（47歲）在2023年3月間承攬中區台灣大道一棟新建住宅，古找來建築師對鄰房現況鑒定，建築師發現新建工地的鄰房沒有地基，將鑑定報告交給古。

古姓業者為免工程損及鄰房，同年3月間，委由奇立工程行許姓業者（60歲）到現場施作擋土結構模板，許以雇用蔡姓、陳姓工人到場，另外委由華炬工程公司鄭姓業者（50歲），在現場綑綁鋼筋，鄭雇用吳姓工人到場。

前年3月30日上午，現場由游姓司機（30歲）駕駛怪手開挖，3名工人則在工地內組立模板及綁紮鋼筋作業，不過因鄰房無地基、土壤流失，導致鄰宅朝工地倒塌，3名工人被倒塌的鄰房磚牆壓埋，送醫身亡。

檢警查出，承攬新建房屋工程的古姓業者，明知鄰房建物無地基，未能事先妥為設計開挖作業，開挖前沒採取地盤改良、設置任何防止鄰房倒塌的預防措施，沒委由專任工程人員、執業技師，依土壤力學等原理妥為設計，也沒用適當方法從事調查、沒訂定開挖計畫，就直接執行模板組立、綑綁鋼筋的工程。

另外，三名工人的雇主疏於注意，在工地未設置任何防止鄰房倒塌有效保護的預防措施，也沒監督工人戴安全帽；另外駕駛怪手的游男在開挖土溝，疏於注意鄰房地基土壤流失，都有疏失，檢方分別依過失致死、違反職安法等罪起訴。

台中地院在去年底審結，以古男等人都坦認涉案，且與部分被害人家屬達成調解、和解，審酌涉案程度、前科素行、收入、家庭狀況等一切情狀後，依過失致死罪，判古6月徒刑可易科、游7月徒刑。

另依違反職安法，判許男6月徒刑、可易科、緩刑4年、120小時義務勞務、法治教育2場、緩刑期間付保護管束，判鄭男3月徒刑、可易科、緩刑2年、60小時義務勞務、法治教育2場，緩刑期間付保護管束。

全案僅有游姓司機未獲緩刑宣告，上訴台中高分院，台中高分院近日審結，審酌游已與家屬達成和解，撤銷一審判決，改判4月徒刑、緩刑3年，緩刑期間依和解條件支付賠償，仍可上訴。

台中市中區民宅工地在2023年3月間發生倒塌意外，壓死三名工人，二審近日宣判。圖／本報資料照
台中市中區民宅工地在2023年3月間發生倒塌意外，壓死三名工人，二審近日宣判。圖／本報資料照
台中市中區民宅工地在2023年3月間發生倒塌意外，壓死三名工人，二審近日審結宣判。圖／本報資料照
台中市中區民宅工地在2023年3月間發生倒塌意外，壓死三名工人，二審近日審結宣判。圖／本報資料照

工人 建築師 過失致死

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