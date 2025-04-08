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小吃店、棋牌社求「保護」 基隆少年隊小隊長收賄400多萬重判20年

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警局少年警察隊周姓小隊長，任內涉嫌收賄提供KTV、棋牌社「保護」。基隆地方法院法官審理後，認定周犯違背職務收受賄賂罪2件，分判13年、12年徒刑，應執行有期徒刑20年，褫奪公權8年；犯罪所得472萬元沒收。全案可上訴。

基隆地檢署去年9月間起訴周男涉嫌違反貪汙治罪條例，同案被告還有少年隊劉姓偵查佐和李姓、陳姓業者及多名從業人員。

檢方查出，經營小吃店的李男為增加營收，雇用小姐以擲骰子脫衣裸露胸部陪酒、在顧客身上磨蹭，以及脫衣秀舞等猥褻行為招攬客人。男客若有「全套或半套」需求，小姐也以 500元至 1500元不等價格配合。

周男自2016年3月30日去年6月13日擔任少年隊刑事小隊長，並透過洩密給陳姓小吃店業者，通報警方臨檢訊息給李男，逃避查緝，共同營運妨害風化場所。

2022年2月間，有男客在李男的店內滋事，有幫派分子受男客委託來處理時，有意圍事收取保護費。李姓和、陳姓業者商請周男出面協調，並允諾同年2月起至2023年12月底止，每月交付10萬元賄賂及1股乾股紅利（每月約2萬元）。2024年1月起至同年6月11日止，改以每月12萬元賄賂，換取周的「保護」。

檢方查出李男行賄方式是在每月月初，將現金裝入牛皮紙袋，親自或透過徐姓店員交給陳姓業者，再由陳轉交給周男。因為有收取賄賂，周男長期包庇李男，2023年2月、11月間分別洩漏臨檢、強化治安掃蕩勤務消息給陳男，轉告李男預作準備。周男也利用警職人員身分，使積欠酒錢的幫派分子懼怕而還款，減少呆帳。

李男與劉姓偵查佐也相識多年，李知劉有臨檢權限，2022年間起至去年6月間，劉每月至少1次至小吃店消費，不論金額多寡，均以5000元至8000元計價，等同7至8折優惠。期間劉也曾通風報信，把臨檢消息洩漏給李男預先因應，包庇未被取締。

檢方另查出陳姓業者與他人自2022年初起共同經營棋牌休閒館，安排4人同桌玩麻將，每將須支付抽頭金100元，民眾也可自行接算現金或請櫃臺人員將籌碼點數卡兌換成現金，構成賭博行為。

陳男等人為免步賭遭警方查緝，2022年5月起至去年6月止，假藉行政餐費名義，按月交付2萬元賄款給周男，2013年2月起至去年6月11日止，每月另付2股乾股紅利結周男。周因收取賄款而予以包庇，並曾洩漏掃蕩勤務消息給陳男等人事先準備。

基隆地方法院審理後，認定周男犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款職務違背收受賄賂罪2罪，分處有徒刑13、12年，各褫奪公權8年。應執行20年。

劉姓偵查佐也被法官認定犯違背職務收受不正利益罪，處有期徒刑5年2月，褫奪公權3年，犯罪所得10萬元沒收。

李男犯非公務員對公務員關於違背職務行為交付賄賂罪2罪，分處有期徒刑6月、5月，各褫奪公1年。陳男犯非公務員對公務員關於違背職務行為交付賄賂罪2罪，分處有期徒刑6月，各褫奪公權1年。另有3名店員參與行賄行為，也被判刑。李男、陳男等人另分犯圖利容留性交罪、意圖營利聚眾賭博罪，法官也分別判刑。

基隆市警局少年警察隊周姓小隊長任職期間，涉嫌收賄充當KTV、棋牌社的「門神」。基隆地方法院審理後，認定周犯違背職務收受賄賂罪2件，分判13年、12年徒刑，應執行有期徒刑20年。本報資料照片
基隆市警局少年警察隊周姓小隊長任職期間，涉嫌收賄充當KTV、棋牌社的「門神」。基隆地方法院審理後，認定周犯違背職務收受賄賂罪2件，分判13年、12年徒刑，應執行有期徒刑20年。本報資料照片

公務員 基隆 臨檢

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