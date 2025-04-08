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抽菸遭投訴被房東要求搬家 高雄男黑漆毀屋還燒鄰居家

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄55歲鄭姓男子跟李姓屋主租屋，因鄭男在屋內抽菸屢被樓下鄰居投訴，李女也趁租期屆滿請鄭男搬走，鄭男不滿李女逼他搬家，退租前夕將屋內刷滿黑色油漆，還在樓下鄰居門外潑漆點火，幸火勢未延燒。高雄地檢署偵結，今依縱火罪嫌起訴鄭男。

檢警調查，鄭男自2022年7月1日起向李女租屋，租期到隔年6月30日，因鄭男會在屋內抽菸，樓下鄰居便向李女投宿，雙方租約到期後，李女不願再租給鄭男，鄭卻不願搬走，雙方因租約問題多次發生爭執。

前年7月29日，李女下最後通牒，鄭男果斷選擇搬家，但他不滿李女強迫，跑到小北百貨購買黑色油漆桶，在搬家前將屋內全漆上黑油漆。

隨後他又拿著剩餘的油漆跑到樓下，將油漆潑在投訴他抽菸的鄰居門外，並用打火機點燃，燒毀鄰居屋外的鞋架，所幸火勢未延燒，沒有人員傷亡。

警方獲報後，鎖定鄭男縱火，當天下午就拘提鄭男到案，查獲黑色油漆、打火機及小北百貨發票。

檢方偵辦時，鄭男僅承認刷油漆在李女屋內，否認有到鄰居家縱火，但檢方認為，鄭男被逮時手上留由黑色油漆，參酌火場事證及李女屋內狀況，認定鄭男構成縱火及毀損罪，今偵結對他提起公訴。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

縱火 鄰居 黑色

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