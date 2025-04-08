謝宜容涉貪起訴 新北地院下午移審庭決定是否續押

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容被控職場霸凌害部屬輕生，涉嫌侵占以就業安定基金所採購禮品並圖利特定業者承包標案，上周遭檢方依刑法洩密及貪汙治罪條例圖利、侵占公有財物等罪起訴。全案今天上午移審新北地方法院，目前法官已在閱卷，預計下午2點半開移審庭，決定她是否繼續羈押或交保。

先前新北檢對於謝宜容分兩部分調查，分別是吳姓公務員輕生是否與職場霸凌行為有關，以及謝宜容任職北分署時經手的採購案是否涉及貪瀆等不法。前者涉及過失致死部分，因無法證明其因果關係，檢方處分不起訴。

後者部分，檢方起訴指出，謝宜容擔任北分署分署長期間，針對位於新莊辦公室整修工程，於2023年10月16日採購案公告前，為避免採購金額逾150萬元須加入外部評選委員之變數，指示秘書室劉姓、簡姓部屬將部分工程從整修工程採購案拆出，讓承包公司獲得25萬餘元不法利益。

且謝宜容為塑造個人及北分署專屬形象，2024年所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統整為一公告金額以下之採購案交由特定公司承包，還提前洩漏標案內容給該公司，為該公司量身訂作採購案獲得17萬餘元不法利益。