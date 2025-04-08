有錢交易土地卻拒繳納千萬稅捐 72歲建設公司負責人遭管收

72歲林姓建設公司負責人欠稅加罰鍰共1214萬元，林拒絕繳納，卻有錢買賣土地，並有7千萬元及2億8千萬餘元的資金流動；行政執行官昨天將他約談到案，他供稱資金都是用來償還借貸與債務。執行官認定他故意不繳納稅捐，向台南地院聲請管收獲准。

72歲林姓男子是台南市一間建設公司實際負責人，公司滯欠2021年度營業稅及其罰鍰、2022年度營利事業所得稅等，經移送機關財政部南區國稅局台南分局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額合計1214萬4670元。

台南分署昨天上午將林姓負責人通知到場，行政執行官調查發現，林自2021年至2022年間使用員工帳戶進行土地交易，存入金額合計7千萬餘元，2021年至2022年間自公司帳戶提領2億8千萬餘元，卻未用來清償稅捐。

執行官訊問，銀行存款流向為何？林稱除管銷費用外，用以清償個人土地交易借貸，處分公司新竹縣湖口鄉4筆土地，則用來抵償債務。