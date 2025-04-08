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騙投資賭場、生技公司...「發哥」陳超羣吸金8.9億元 判14年4月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

綽號「發哥」陳超羣2012年起在高雄設辦公室，自稱在澳門等賭場經營VIP賭廳及生技公司，若投資者參與每月可獲取3%至10%不等紅利，總共非法吸金8.9億元，一審判陳違反銀行法判處14年，二審改判陳14年4月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳超羣2012年間起自稱在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP賭廳及生技公司，若參與投資賭場、生技公司業務經營，每月可獲取投資金額3%至6%不等紅利，投資達一定金額，還可以免費招待前往澳門、新加坡賭場參觀旅遊。

另外，如投資人另招攬其他下線投資達一定金額，並經陳同意者，即可取得經營管理權，也是集團與個人下線投資人窗口，負責代集團收取資金及發放紅利，並得自招攬投資總金額多抽取1%至2%不等紅利，及自行決定下線投資人的紅利成數。

陳依此方式招攬投資，至2016年8月間無法再支付利息給投資人止，共計吸金8億9千多萬元，案發後他潛逃出境遭通緝，直到2023年才返國受審，陳坦承犯行，台南地方法院一審認定陳違法吸金高達8億多元，為主要策畫及執行者，依違反銀行法非法經營收受存款業務罪重判14年徒刑。

台南高分院二審指出，因一審未及審酌部分犯罪事實，加上計算吸金額有誤，而撤銷原判決，並認為陳時值壯年，以可獲取與本金顯不相當報酬的投資方案，吸引投資人，違法吸金，吸金金額高達8億餘元，嚴重破壞社會經濟秩序，也造成被害人財產嚴重損失，改判14年4月徒刑。

案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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吸金 投資人 賭場

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