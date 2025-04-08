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帝寶名媛李珍妮涉罵社區主委說謊精、批假公濟私 誹謗罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

號稱「帝寶名媛」李珍妮 （現改名李洢鏵）擔任帝寶社區管委會委員時，涉在line群組發文罵戴姓主委「說網精、說謊女」還在當眾批「假公濟私」挨告，台北地檢署今偵結，依加重誹謗等罪嫌起訴。

起訴指出，李珍妮擔任宏盛帝寶社區第15屆資訊通訊委員，2022年11月23日下午6時許，在有41人的社區Line「帝雅會」說，「戴女說謊證據，11／9簽呈完，11／11就匯出35萬，絕對沒有什麼9000她不能決定，她35萬要匯就馬上匯了，說謊精」，另在同年12月6日下午2時許，李珍妮涉在17人的Line群「15屆帝寶管委會only」回覆戴女留言，「你就是那住戶！說謊女」涉嫌入罵戴女。

同年12月10日下午2時許，帝寶社區俱樂部1樓交誼廳舉辦社區年度區分所有權人會議時，在場出席者165人，李珍妮涉傳述「我身為住戶我不願意我繳的管委會的錢、管理費去支付她的特助、給她的家人、跟給她的什麼友人，當我們的採購人員，這個根本就假公濟私」等不實言論，貶損戴女名譽、人格及社會評價。

檢方認定，李涉犯公然侮辱、加重誹謗、普通誹謗等3罪嫌，依法起訴。

名媛李珍妮涉嫌辱罵社區主委遭起訴。圖／聯合報系資料照片
名媛李珍妮涉嫌辱罵社區主委遭起訴。圖／聯合報系資料照片

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