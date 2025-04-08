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新竹男賣陳奕迅演唱會黃牛票 兩張票遭罰20倍遭執行
歌手陳奕迅2023年7月再次於台北小巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，門票一票難求，新竹市陳姓男子在網路兜售黃牛票，將每張原價5880元的演唱會門票哄抬到1萬2500元，遭台北市府依2張票面金額20倍裁罰23萬5200元，陳未繳納遭行政執行署新竹分署扣押薪資債權，陳喊冤，強調只在網路兜售不到一小時就下架，為何還遭罰；新竹分署指出，文創法有明文規定，超過原價就算是加價轉賣，有從中獲利的都屬黃牛。
新竹分署指出，陳男將原始價格為每張5880元的演唱會門票，以每張1萬2500元於網路平台兜售，經台北市政府文化局依規定裁罰該2張票面金額20倍，罰鍰23萬5200元。該處分送達後，陳未繳納，北市府文化局將案件移送新竹分署執行，並調閱陳相關財產資料，今年3月間扣押陳薪資債權。
新竹分署執行後，陳男曾經電洽承辦書記官，表示賣票資訊只刊登一小時左右，因接到不認識的網友要求封口費，就已經下架，為何還被處高額罰鍰。
新竹分署指出，文化創意產業發展法第10條之1第2項定有明文，「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰。」為強化主管機關對黃牛違法案件檢舉受理程序及辦理時程踐行，文化創意產業發展法本設有相關檢舉規定。
新竹分署呼籲，民眾不要為了微小利潤而從事賣黃牛票的行為，被抓到會後悔莫及。消費者也不要購買來路不明的票券，不但助長黃牛氣焰，而且有可能買到假貨。
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