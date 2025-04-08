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回到昔日同居處 見前女友熟睡指侵得逞 認罪賠償求輕判
基隆市田姓男子回到與前女友同居處，見她熟睡，以手指性侵，被害女子驚醒抗拒才停手。法官審理後，認定田男犯乘機性交罪，考量認罪，並賠償被害女子50萬元調解成立，減刑輕判1年8月，緩刑5年。全案可上訴。
判決指出，田男與被害女子曾經交往成為男女朋友，兩人分手後，田男在2023年5月1日下午1時許，回到先前兩人在基隆同居的住處時，前女友獨自睡在床上。田男見她熟睡，將手伸入女子的內褲內性侵得逞。
被害女子睡夢中感覺下體遭他人觸摸而驚醒，看見田男在屋內，拒絕與他發生性行為，田男才停手。女子事後報案，基隆地檢署察官偵查後，認定田男涉犯乘機性交罪並起訴。
基隆地方法院法官依田男自白、被害女子及其友人證述、衛生福利部基隆醫院診斷證明書、傷勢照片等事證，認定田男利用被害女子熟睡不知抗拒，無從同意性交及抗拒性交能力情況下，對女子做出性交行為，構成乘機性交罪並應依法判刑。
法官考量田男年紀尚輕，一時失慮，未能克制性衝動觸法，但經被害女子察覺後即住手，犯後坦白認罪，並賠償女方50萬元調解成立，可見已盡力彌補過錯，犯罪情狀堪可憫恕，以刑法第225條第1項判最低度3年仍嫌過重，酌量減輕其刑，判1刑8月。緩刑5年。
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