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氣她有新歡！台中男勒死前妻後報警 二審今改輕判10年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中許姓男子與葉姓妻子離婚後仍同居，許在前年查看妻子筆電時，發現妻子與另名男子交往，許因此與葉女在前年七月間爆發衝突後，許以右手手臂勒死葉女，事後才向警報案「我剛勒死老婆」，一審依殺人、妨害自由，分判13年、5月（可易科），二審今宣判，撤銷改判，分判10年、4月（可易科）徒刑，仍可上訴。

起訴指出，許男與葉女結婚多年，育有2子，前年初二人協議離婚，但仍同居在北屯區住處，許男在同年7月間，趁葉女不在時，察看葉女筆電，發現葉女已與劉男交往，期間葉女返家後，阻止許再看筆電，許則阻止葉女離開該處，甚至拔除住處監視器電源，強吻葉女，葉女通報家暴，要求許需在同年7月26日搬家。

前年7月28日，許男仍未搬家，還拔除住處監視器電源後，待葉女返家時，放下鐵捲門要求談判，過程中二人爆發衝突，許男情緒失控，以右手手臂勒死葉女，事隔約1小時後，才向警方報案「我剛勒死老婆」。

檢方依殺人罪起訴許男，去年底國民法官審結，許男坦認犯案，依殺人罪判刑13年，另涉妨害自由罪，判刑5月，可易科15萬元。

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台中市許姓男子涉在2023年間勒死前妻，台中高分院今宣判。圖／本報系資料照
台中市許姓男子涉在2023年間勒死前妻，台中高分院今宣判。圖／本報系資料照

妻子 殺人 老婆

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