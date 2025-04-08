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房仲拿客戶的錢支付老母看病及幼子吃飯錢 法院判免刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

沈姓房仲有生病母親及2名幼子需要扶養，經手委任房東退還房客2萬餘元房租費時，因急需用錢，先將現金拿去支付病母看病及孩子吃飯費用，被房東報警提告；沈始終承認犯行，台南地院認為，本案即使減刑，刑責仍過重，將沈宣判免刑，以啟自新。

判決書指出，沈姓男子去年2月任職於台南市歸仁區一間連鎖房屋仲介公司加盟店，擔任房仲，從事房屋銷售及開發；他接受高姓男子委託，代為出租房屋，4月間與林姓男子簽立租賃契約，林支付租金、押金及水費共28400元（2個月押金、2個月房租及水費）。

但3天後，林姓男子反悔，表示不租了，高姓房東同意解約，不過要扣除1個月的押金及水費，請沈姓房仲扣除6700元後，將21700元還給林；結果沈因母親、兒女需要用錢，將現金拿去支付家庭開銷，導致林遲遲沒拿到款項，致電追問高，高才發現錢被沈侵占

高姓房東報警提告，沈姓房仲在警方詢問、檢方偵訊時，均承認犯行，指出母親生病急需用錢，家中有2名幼子需要扶養，他當下湊不出現金，才會將費用拿去支付生活開銷以及給孩子吃飯；事發後，沈任職的加盟店已將金額先賠償給林姓男子。

法院指出，沈姓男子所為業務侵占犯行固有不該，然侵占金額為2萬餘元，已全數賠付完畢，彌補損害，足見沈已知悔悟；目前沈改為擔任司機，勉力維持家庭經濟，屬於中低收入戶，仍需持續扶養母親與2名幼子。

依據刑法，業務侵占案罪處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。

法院審酌，沈姓男子犯罪情節尚屬輕微，顯可憫恕，其遭查獲後，應知警惕，縱依刑法第59條規定減輕其刑，仍嫌過重，尚無庸逕以罪責相繩，爰依刑法第61條第3款規定免除其刑，以啟自新。

沈姓房仲拿客戶的錢去支付病母看病及孩子吃飯費用，台南地院宣判免刑，以啟自新。本報資料照片
沈姓房仲拿客戶的錢去支付病母看病及孩子吃飯費用，台南地院宣判免刑，以啟自新。本報資料照片

侵占 房東 母親

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