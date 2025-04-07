男子沒證照在網路平台當股市老師 收會員半年進帳357萬元

李姓男子沒有證券投資顧問證照，卻在網路平台開辦「課程」，發表股市預測及分析文章，招募會員，扣除平台分潤兩成，半年共獲取報酬357萬9433元。法官審理後，認定李男違反證券投資信託及顧問法，判刑6個月，併科罰金100萬元。全案可上訴。

判決指出，李男明知未經金融監督管理委員會許可，不得經營證券投資顧問業務，仍自2021年10月間起至2022年4月間，在網路PPA平台開設取名有「當沖世界」字眼的專案課程。

李男每天發表盤前股市預測及股市分析文章，提供特定股票漲跌預測、買賣時點、價位等分析意見，或推薦介紹建議給訂閱課程的會員，並向會員收取每月999元或1599元費用，其中1599元方案會員，可加入通訊軟體LINE群組，向李男詢問關於股票投資意見。

開設平台的公司扣除會員訂閱費2成作為平台分潤費用，剩餘8成款項匯款至李男的銀行帳戶，統計李男非法經營證券投資顧問業務約半年，共獲取報酬357萬9433元。

法務部調查局基隆市調查站將全案移送基隆地檢署偵辦，檢察官偵查後，依違反證券投資信託及顧問法起訴李男。

基隆地方法院審理時，李男坦承犯行，且有證人即課程會員多人證述、李男相關臉書擷圖、網路平台頁面，以及李男刊登課程文章、收入明細及訂閱用戶基本資料、金融監督管理委員會函等事證，認定李男自白與事實相符，判刑6月，併科罰金100萬元。

法官指出，李男無合法證照經營證券投資顧問業務，規避主管機關監理，擾亂證券市場秩序，危害非輕微，不法所得更高達357萬多元，犯罪情狀不適用刑法第59條減刑規。

法官考量坦承犯行，已繳交國庫16萬元犯罪所得，兼衡犯罪手段、危害、素行及自述患有雙向情緒障礙症等情狀，有期徒刑易科罰金以1000元折算1日；罰金易服勞役以3000元折算1日。尚未扣案犯罪所得近342萬元沒收。