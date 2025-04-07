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北市議員陳怡君涉詐助理費案 檢聲請延押「饅頭主任」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市議員陳怡君及綽號「饅頭」的辦公室主任張惠霖，因涉詐領助理費遭羈押至今，士林地檢署持續偵辦中，今考量張羈押期限將屆，仍有諸多案情待釐清，向法院聲請延長羈押。

據悉，陳怡君被控2019年起利用胞弟、弟媳等人頭詐領助理費，涉嫌貪汙治罪條例「公務員利用職務機會詐取財物」、刑法「使公務員登載不實」罪；陳的辦公室主任張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀男及楊姓議會研究室女主任皆涉入，不法所得粗估逾三百萬元。

檢調2月12日兵分多路搜索約談陳等7名被告、3名證人，訊後認定陳怡君、張惠霖涉嫌重罪、有串證之虞，當庭逮捕2人，並向法院聲押禁見，其餘被告以1萬元至50萬元不等交保。

陳怡君、張惠霖部分，士院原裁定陳100萬元交保、張羈押禁見，經士檢抗告，高等法院撤銷原裁定、發回更裁，士院隨後裁定2人皆羈押禁見。

據悉，考量全案仍有案情未明，而張霖惠羈押期限將屆，檢察官仍認有勾串共犯證人之虞，有繼續羈押必要，今以向法院聲請延長羈押。

陳怡君辦公室主任、綽號「饅頭」的張女。記者李隆揆／攝影
陳怡君辦公室主任、綽號「饅頭」的張女。記者李隆揆／攝影

主任 辦公室 陳怡君

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