「戰地醫師」愛情詐騙 2單親媽上當淪詐團工具判決曝

鄧姓、鍾姓兩名單親媽媽分別在臉書結識外籍男子，對方都自稱要退休，將帶孩子來台共組家庭，先寄「重要」包裹交付她們保管，鄧、鍾二人因此淪為詐騙集團洗錢帳戶。彰化地方法院審結，認為二人都是詐團利用、作欺犯罪工具，諭知無罪。

判決書指出，鄧女前年（112年）提供郵局帳戶給自稱船經理的詐騙集團使用，並代領贓款和購買比特幣，鍾女也在同年提供合庫帳戶給同一詐團的「經理」使用，後因「經理」恐嚇彰化縣廖女以網路轉帳把多筆款項轉入鄧、鍾二人提供的帳戶，再由她們提領並以無摺存款方式存入指定帳戶。鄧、鍾二人被警依恐嚇取財及一般洗錢等罪嫌移送偵辦。

鄧女稱，111年在臉書結識自稱是美國籍戰地骨科醫師的「金龍」，從小為孤兒且喪妻，與就讀大學的兒子相依為命，退休申請獲聯合國核准，將帶兒子來台一起生活，來台前先寄包裹要「我的愛人、親愛的」鄧女保管，沒想到運費、訂製費高達140萬元，她依指示買虛擬貨幣存入指定帳戶，後來提供女兒的帳戶供對方轉帳，帳戶被警示她才知被騙。

鍾女稱，在臉書認識南蘇丹骨科醫師「王凌云」，王說要退休，帶兒子「亨利」來台共組家庭，「亨利」常發訊息「我爸爸很想念你」，「王凌云」通知來台前先寄包裹要鄧女代收，「船公司」通知手續費20萬元不夠，她用自己、兒子、女兒的保單質押借款，船公司介紹「經理」教她理財賺錢，陸續有錢匯入，她信以為真買比特幣，結果被騙60多萬元。