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父親會家暴...4歲發展遲緩男童無人照顧 美籍夫婦收養

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

4歲男童小飛有發展遲緩的情況，因父母疏於照顧，父親又有對母親家暴的情形，他在嬰兒時期曾5個小時沒有吃東西，被社工緊急安置，並將監護人聲請改定為屏東縣長周春米；經社福愛心機構轉介美籍夫婦收養，向法院提出聲請，台南地院裁定，認可收養。

判決書指出，2020年9月出生的男童小飛（化名），因父母疏於照顧，母親患有智能障礙，父親對妻子又有家暴行為，導致小飛在嬰兒時期曾經5個小時都沒有吃東西；社工發現後，聲請將監護權改定為屏東縣政府，法定代理人為縣長周春米，法院判准。

法院同時停止小飛父母親權，屏東縣府考量小飛有發展遲緩的情況，親屬沒有意願提供任何支持，父母也無法照顧與保護，國內沒有適合的收養家庭，為兒童終身幸福設想，盼覓得國外愛心家庭收養，由善牧基金會附設台南嬰兒之家協助轉介。

嬰兒之家經由美國慈愛領養機構推薦，一對來自美國維吉尼亞州的美籍夫婦，結婚多年，膝下無子，夫妻感情恩愛及經濟穩定，希望增加家庭成員，有意願收養小飛，也提出收養小飛的申請；嬰兒之家評估認為夫妻是適合小飛的家庭，收養契約經由監護人即縣長周春米同意。

美籍夫婦透過善牧基金會附設台南嬰兒之家向台南地院提出聲請，請求法院認可收養；提出收養契約書、戶籍謄本、健康證明、在職證明、財務證明、弗吉尼亞領養法例、加州領養法例及美國政府法例聲明。另外，小飛父母今年2月均表示同意出養，也簽下出養同意書。

法院指出，依據嬰兒之家收出養評估報告，美籍夫婦在壓力及挑戰上可共同面對、處理，相互尊重、溝通管道暢通，夫妻特質相異而能互補，雙方各司其職，可提供支援與協助。社會支持系統中，家庭主要支持網絡來自社交及教會系統。

美籍夫婦身心健康，工作穩定、收支平衡，雖然沒有實際撫育歷程，但與兒童有接觸、互動經驗；二人也具有他國居住身心適應過程，可有意識的學習因應方式，此經驗應可對小飛轉換環境適應提供理解態度。

報告指出，小飛與美籍夫婦經漸進式互動相處，過程可見收養父母親職能力，接納並學習與小飛相關事物；小飛目前持續進行早療復健，後續再提供國外更新報告以使收養父母掌握其發展情形以預備資源。

報告認為，美籍夫妻收養動機良善，二人穩定人格特質、正向教養態度、對小飛原生文化的開放與接納，其包容與涵納的特質不論在身心靈、健康或文化教育上，將有助小飛生活適應，使其健全成長，在人力、物力、財力及身心狀態上可提供小飛安全及有愛成長環境。

法院審酌，小飛確實具有出養必要性，美籍夫之家庭狀況、經濟能力、人格特質、親職能力等方面，均足以使小飛獲得良好照顧，符合小飛最佳利益，應可勝任小飛照顧教育之職，裁定認可收養，並溯及於去年8月1日簽訂收養書面契約時發生效力。

4歲男童小飛有發展遲緩的情況，經社福愛心機構轉介美籍夫婦收養，向法院提出聲請，台南地院裁定，認可收養。本報資料照片
4歲男童小飛有發展遲緩的情況，經社福愛心機構轉介美籍夫婦收養，向法院提出聲請，台南地院裁定，認可收養。本報資料照片

嬰兒 收養 父母

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