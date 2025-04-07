法官身體有恙還喝伏特加酒駕 只能罰款？司法院人審會或討論免職

宜蘭地院法官張軒豪下班後飲用伏特加，接著竟開車外出，因左轉提前轉彎遭巡邏警員攔下，他的酒測值達1.05毫克。刑事部分被依不能安全駕駛罪判4月得易科罰金之定讞。法官評鑑委員會將張報由司法院移送職務法庭，職務法庭今開庭，司法院表示法評會建議「罰款」，但不排除另提交人審會審議，重則免職。

職務法庭原定3月19日宣判，但監察院3月4日通過彈劾並移送懲戒，合議庭決定再開辯論，且也未料高院判決在3月19日也出爐。

張因身體有疾，曾兩度就醫手術，領有身心障礙證明，有年接受治療時還常常請假，但他卻仍飲用烈酒伏特加；本次酒駕後，司法院2024年9月26日將他停職，停職期間領3萬多「半俸」，張稱「生活困頓」。監察院今年3月4日也通過彈劾並移送懲戒。

張軒豪是司法官班第37期結業，1999年到宜蘭地院任職，擔任民事庭法官，兼辦宜蘭簡易庭。張2017年1月9日晚間6點多因開車遭違規闖紅燈的林姓騎士追撞，林和後座的乘客人車倒地，但張卻駕車離開，後來才又開車返回現場並坦承為車禍肇事人。高院2018年依肇事致人傷害逃逸罪判張4月徒刑，緩刑2年確定。

張去年8月19日晚間8點44分駕車行經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口，打算左轉，但還沒開到岔路中心，就搶快轉彎占用對向車道，遭宜蘭縣警宜蘭分局進士派出所巡邏警員攔下。因車內出濃濃酒味，張軒豪的酒測值遠遠超過0.25毫克標準。張稱喝了約150毫升、酒精濃度40%的伏特加，不過未說出是在何時、何地飲酒。宜蘭地檢署指張身為法官，知法犯法，危及自身安全，也可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，依刑法第185-3條起訴。

高院審理後認為，第一審已審酌刑法第57條科刑的一切情狀，就張的犯行量刑，是合法行使量刑裁量權，並沒有違背罪刑相當原則和比例原則無悖，也無違法或不當，因此維持一審刑度。

懲戒法院職務法庭今行辯論程序，司法院代表認為若依法評會決議，司法院僅能遵照建議「罰款」，但張軒豪的刑事判決已定讞，是否符合法官法第42條「免職」要件，這必須由司法院人事審議委員會審議，不排除在職務法庭第一審懲戒後，再移送人審會。

張軒豪自認違失程度還不到適用法官法第42條的要件，其他請合議庭依法審酌。監察院代表則表示尊重合議庭判決。