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台中父徒手打死3月兒 今開庭提150萬與妻和解
台中市馮姓男子在前年底時，因不滿3個月大的兒子哭鬧，以徒手打兒子頭部，男嬰送醫急救後不治，檢方在去年依家暴傷害致死罪起訴，馮羈押迄今，由國民法官審理，今天開庭時，馮提出願以150萬元與妻子和解，另馮的律師也聲請以一般庭審理，合議庭諭知候核定。
檢警調查，馮姓男子（22歲）在前年12月10日，在家獨自照顧3個月大的兒子，因不滿兒子哭鬧，以徒手等方式，毆打男嬰頭部，直至男嬰不再哭鬧，馮男在毆打男嬰約2個小時候，發現男嬰已嘴角發紫，趕緊聯絡妻子通報救護車。
男嬰就醫後仍在急救48天後宣告不治，檢方查出男嬰是因腦傷導致缺氧性病變、腦炎致死，全案依傷害致死罪起訴馮，馮男遭檢方聲押獲准。
全案由台中地院國民法官審理，今天開準備程序庭，馮男坦認涉案，也當庭表示，願以分期付款方式，以150萬元與妻子達成和解，頭期先付40萬元，另外馮律師也提出希望此案以一般程序審理，而非國民法庭，合議庭諭知候核定。
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