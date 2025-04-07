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好賭老翁躲債讓子女面對債主上門 20年後還索討扶養費

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

胡姓老翁年輕時好賭，把前妻賺取家用的針車、嫁妝摩托車都拿去變賣賭博，還偽造前妻簽名借錢，對前妻家暴，更讓前妻及三子女面對債主上門討債；如今他20多年沒見孩子，卻因沒錢生活提告要求給付扶養費；台南地院駁回告訴，並免除三子女扶養義務。

判決書指出，胡姓老翁為胡姓三兄妹的父親，與三子女母親於2002年4月便已離婚，之後20多年都沒有與子女見面，如今胡因2023年間發生車禍，左腳受傷，又罹患泌尿疾病及高血壓等慢性疾病，無法持續穩定工作，已無謀生能力，不能維持生活。

胡提起請求給付扶養費告訴，主張自己目前需要仰賴他人照護扶養，每月僅有國民年金4774元，及姊姊不定期資助，或借款維生；但每個月光醫藥費就要3000元、房租要6000元，他要求3個孩子今後每個月都要給他7235元扶養費。

胡姓三兄妹也對父親提出請求減輕或免除扶養義務告訴，指出父親過去生性好賭、遊手好閒，對於家庭毫無責任感，甚至將母親需要賺取家用的針車以及嫁妝摩托車拿去變賣，再將換取的金錢作為賭資，只要手邊一有錢就拿去賭博。

胡姓兄妹表示，以前家中時常有債主上門，父親為了躲債，不常回家，只留下他們及母親終日在家惶惶不安；父親為了籌措賭本，還偽造母親簽發本票向地下錢莊借錢，更家暴母親，要求母親幫忙還錢。父親無正當理由未盡扶養義務，情節重大，請求准予免除扶養義務。

法院調查，胡姓老翁經濟條件確實已達不能維持生活程度，然而，胡對子女應盡扶養照顧義務，卻無正當理由未盡義務，且情節重大，因此胡請求子女給付扶養費，為無理由，應予駁回；三兄妹請求免除對於父親扶養義務，為有理由，應予准許。

胡姓老翁20多年沒見孩子，因沒錢生活提告要求給付扶養費，台南地院駁回告訴，並免除三子女扶養義務。本報資料照片
胡姓老翁20多年沒見孩子，因沒錢生活提告要求給付扶養費，台南地院駁回告訴，並免除三子女扶養義務。本報資料照片

前妻 子女 扶養費 討債 賭博

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