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謝宜容濫用就安基金涉貪遭訴 明移審新北地院決定是否續押

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容被控職場霸凌害部屬輕生，涉嫌圖利特定業者承包標案並侵占以就業安定基金所採購的禮品，上周遭檢方依刑法洩密及貪汙治罪條例圖利、侵占公有財物等罪起訴。新北地方法院表示，全案明天將移審至法院，至於攸關謝宜容是否繼續羈押的移審庭，將待抽籤、閱券後方能決定何時召開。

新北檢當初針對謝宜容共分兩部分進行調查，分別是吳姓公務員輕生是否與職場霸凌行為有關，以及謝宜容任職北分署時經手的採購案是否涉及貪瀆等不法。前者涉及過失致死部分，因無法證明其因果關係，檢方處分不起訴。

起訴指出，謝宜容擔任北分署分署長期間，針對位於新莊辦公室整修工程，於2023年10月16日採購案公告前，為避免採購金額逾150萬元須加入外部評選委員之變數，指示秘書室劉姓、簡姓部屬將部分工程從整修工程採購案拆出，讓承包公司獲得25萬餘元不法利益。

且謝宜容為塑造個人及北分署專屬形象，2024年所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統整為一公告金額以下之採購案交由特定公司承包，還提前洩漏標案內容給該公司，為該公司量身訂作採購案獲得17萬餘元不法利益。

此外，謝宜容明知三節禮盒為北分署使用「就業安定基金」或「就業保險基金」預算採購，屬公用暨公有財物，卻於2023年至2024年春節、端午、中秋三節期間，把公務名單發送剩餘的12個禮盒侵占為己用，涉嫌侵占公有財物。

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉嫌侵占就業安定基金所採購禮品並圖利特定業者承包標案，上周遭檢方依刑法洩密及貪汙治罪條例圖利、侵占公有財物等罪起訴，全案明天將移審至新北地院。圖／取自YouTube
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉嫌侵占就業安定基金所採購禮品並圖利特定業者承包標案，上周遭檢方依刑法洩密及貪汙治罪條例圖利、侵占公有財物等罪起訴，全案明天將移審至新北地院。圖／取自YouTube

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