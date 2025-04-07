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每月薪水10%為仲介費 新竹醫師續聘未再付 法官這樣判

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹楊姓醫師透過李男成功獲聘至醫院任職，並依約支付每月的月薪10%作為仲介費，一年後，楊姓醫師未繼續支付仲介費，遭到李男提告求償百萬元。新竹法院審理終結，該醫師與醫院的續聘屬新聘約，並非原仲介契約範圍，且醫師基於自身努力、專業表現，與醫院、病患間建立醫事關係的互信基礎，始能讓醫院願簽第二份合約，與仲介之舉無關，判李男敗訴，全案正上訴中。

法官調查，楊姓醫師在民國108年3月4日委託李男介紹新竹一家醫院擔任醫師，雙方約定經仲介到醫院任職後，楊姓醫師應給付每月薪資總收入10%予李男，作為經紀服務費，直至離職為止，如有違反需賠償20萬並補繳經紀服務費，後來楊姓醫師成功到新竹的一家醫院任職。

楊姓醫師給付自108年5月至109年4月的仲介費，自109年5月後，未再支付任何款項。李男主張，被告這段時間違約，總共應補繳經紀費81.7萬元，並支付違約金20萬元，共計101.7萬元。

對此，楊姓醫師認為，聘任合約屬定期契約，且未載明存續期間屆滿起自動續約的約定，更無約定存續期間屆滿須再另訂合約條款，聘任合約書至109年4月30日屆期終止，故無須再支付仲介費。其次，委託同意書中載明「若介紹沒成，或若本人自行找到合適工作，委託書自動失效」，聘任合約書並無約定自動續約條款，爾後簽訂第二份合約，非經原告介紹或仲介，新合約內容與舊約不同，109年5月後的續聘並非透過李男安排，因此契約應視為終止。

法院審理後認定，原告所依據的聘任合約書，其聘期僅限108年5月至109年4月，屬於定期契約，並無自動續約條款。因此，109年5月後，醫師與醫院之間的聘任關係應視為新契約，而非原契約的延續。

法官認為，被告為取得醫師執照之人，期間必須基於自身努力、專業表現，與醫院、病患間建立醫事關係的互信基礎，始能讓醫院願於109年5月後另與被告簽訂第二份合約，此已與仲介之舉無關。法院最終判決原告敗訴，全案可上訴。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹 服務費 薪資 醫師

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